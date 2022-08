Amazon : cette étrange obstination à casser le prix des livres

Ah, le prix unique du livre : en France, tout éditeur établit un tarif pour ses publications, qui seront ainsi proposées dans les points de vente de l’Hexagone au même tarif. Ainsi, pas de concurrence possible au travers de réductions que les plus gros proposeraient au détriment des plus petits. La loi octroie un rabais de 5 % maximum — mais en cas de vente en ligne, elle impose de facturer des frais de port. Pour contourner ce point, Amazon avait inventé la livraison à 1 centime — obligeant les autres revendeurs à s’aligner.

Le législateur, conscient que le géant américain l’avait complètement abusé, compléta sa loi en décembre 2021 en introduisant un montant unique pour les frais de port. Loin de faire l’unanimité, cette disposition fait l’objet d’une consultation nationale : quel sera le montant à imposer, quelles conditions, quelles exceptions ? Bref, on a légiféré en oubliant de trembler.

Et là encore, Amazon a trouvé la parade : réclamer que la France applique le tarif Livres et brochures, déjà en vigueur pour les expéditions d'exemplaires à l’étranger. Habile… comme souvent, et d'autant plus que cela contraindrait l'État à négocier avec La Poste, certainement avec une compensation financière. Étant donné que le président de la République a sonné la fin de l'abondance et de l'insouciance – doux euphémismes – on imagine mal une conclusion heureuse.

Tout doit disparaître !

Que vient faire Pierre Nora de l'Académie française dans tout cela ? Eh bien, Une étrange obstination, son prochain essai – autobiographique, exposant 57 années d’édition dans les bureaux de Gallimard et 35 années parallèles d’enseignement et de recherche – bénéficie de conditions commerciales défiant toute concurrence. Avec une parfaite infraction à la législation.

La livraison s’effectuera au prix de 1 centime, pour qui s’abandonnera à la précommande. Tentant, surtout qu'une remise de 10 % est offerte, le prix public passant de 21 € — logiquement unique pour tout point de vente de livres — à 19 €, par l’opération du Saint-Esprit Amazon.

Publicité mensongère, pointera-t-on : le montant de 19 € n’équivaut pas à une remise de 10 %, mais de 9,52 % — les chiffres sont, hélas, têtus. Donc en annonçant 2 € de remise, Amazon pratique une approximation susceptible de flatter la psychologie du consommateur inattentif : des chiffres rondement tournés, pour mieux endormir et appâter le chaland.

Rectifions : 10 % de ristourne, sur 21 €, aboutissent en effet à 18,90 €.

Pierre Nora publiera également en poche Jeunesse, ce 15 septembre également, mais l’ouvrage n’a pas subi le même traitement. De même, vérification faite, il n’apparaît pas que les prochaines nouveautés de la maison Gallimard se voient appliquer la même étonnante réduction.

