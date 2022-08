Décorer les murs de chez soi avec des livres 

Quand on dit bibliothèque, on pense souvent uniquement aux livres. Pourtant, il s’agit d’un meuble à même d’héberger de multiples supports culturels. Aux côtés des ouvrages d’art, on peut aisément disposer quelques CD, DVD, ainsi que des vinyles qui reviennent de plus en plus à la mode. On aime aujourd’hui à s’offrir ses titres préférés en grand format, avec une touche vintage qui séduit tout particulièrement.