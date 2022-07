Ce Brésilien a réussi ses études avec des livres jetés à la poubelle

L’histoire de Thompson a ému tout le Brésil, et se propage depuis comme un conte de fées moderne, alors qu’il a quitté le pays en 2019, pour étudier à l’université Rochester (État de New York). Or, la réussite d'un parcours l’ayant conduit aux Etats-Unis s'est transformé en un modèle de persévérance familiale et de volonté personnelle.

En effet, si ses parents l’ont toujours soutenu dans son projet d’études universitaires, leurs métiers ne permettaient pas d'en financer l'entreprise pas plus que les ouvrages avant d'y arriver. D’autant qu’aucun des deux n’avait achevé le cycle d’étude pré-bac. Dans un premier temps, ils avaient imaginé un cheminement plus rassurant : trouver un emploi, qui paierait les différents frais scolaires. Mais lui ourdissait un autre plan : sa revanche estudiantine a fini par les persuader — et par là même, trouver des ressources inattendues.

Cherche et tu trouveras...

Pour qu’il dispose des manuels pédagogiques autant que de livres nécessaires, sa mère a fini par faire les poubelles, littéralement. Rosangela s’est mise à collecter tous les documents qu’elle trouvait, afin d’alimenter l’esprit de curiosité de son fils. Ceux pour qui les vieux bouquins, déchirés ou abîmés, représentaient un détritus dont il fallait se débarrasser ont fini, sans le savoir, par enrichir l’élève en précieuses lectures, rapporte Columna Digital.

De cet apprentissage nourri d’ouvrages ainsi recyclés, il a fait une force : désormais, l’enfant est devenu chercheur en chimie et d’ici 2023, il aura achevé son cursus. À l’occasion, il partage sur les réseaux des commentaires, des moments de sa vie et les récits d'autres compagnons, qui ont, comme lui, puisé dans les études un moyen de changer de vie.

Mais le cas de Thompson Vitor a donné vie à bien plus qu’une simple anecdote : en obtenant la première place des examens pré-universitaires, il a décroché une bourse de l’organisation Farias Brito — du nom du philosophe brésilien. Si son intention première l’orientait vers une carrière d’avocat, le choix de la chimie l’a emporté quand l’université Rochester lui a ouvert ses portes.

Une réussite qui impressionne et fascine, au point que la Fondation Itaú Social de l’organisme bancaire Itaú Unibanco s’en est emparée : dans le cadre d’une campagne d’incitation à la lecture, Lea para un Niño (Lire pour un enfant), la trajeectoire de Thompson a inspiré une fiction :

L’opération de communication pousse les parents à faire la lecture à leur enfant, se servant de l’engagement des parents de Thompson pour démontrer l’importance de cette relation.

Une belle histoire...

crédits photo : J Brew, CC BY SA 2.0