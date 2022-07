Le prix Strega 2022 attribué à Mario Desiati pour Spatriati

L'auteur originaire des Pouilles, qui se définit comme un « homme féministe », a ramené le prix à Via Biancamano, siège de la maison d’édition Einaudi. Une victoire, cinq années après le dernier succès de l'éditeur qui remontait à 2017, avec Le otto montagne de Paolo Cognetti. (publié en France dans une traduction d'Anita Rochedy)

Le prix Strega, organisé et géré par la Fondation Bellonci, a été créé en 1947 par Maria Bellonci et Guido Alberti, producteur de la célèbre liqueur Strega (Sorcière, en italien) qui a donné son nom au prix. Cependant, contrairement à la tradition, l’écrivain vainqueur n’a pas débouché la bouteille de liqueur immédiatement après la proclamation de la victoire.

En revanche, il a décidé de le boire dans les Pouilles, sur ses propres terres, avec ses amis. Il a également dédié le prix à une autre auteure des Pouilles, Mariateresa Di Lascia, qui a remporté le Strega à titre posthume en 1995, et à son ami Alessandro Leogrande, écrivain et journaliste de Tarente décédé en 2017.

Un auteur « spatriato »

L’histoire du livre se déroule entre les Pouilles et Berlin et met en scène deux protagonistes, Francesco et Claudia, qui sont amis depuis l’adolescence. Francesco est peu sûr de lui, tandis que Claudia est rebelle et déterminée, ouverte au monde et aux expériences de la vie. Claudia quitte le pays et va vivre à Londres, Milan, Berlin. Francesco, quant à lui, ne peut s’arracher aux Pouilles et, à travers les histoires de Claudia, tente de se construire une identité.

Interviewé par ilLibraio.it lors de la sortie du roman au printemps 2021, Desiati a parlé de ses deux protagonistes et du titre du livre : « Je suis spatriato (« sans patrie, sans terre », NDR) comme eux. (…) Dans le dialecte des Pouilles spatriato marque parfois aussi une insulte, une façon de définir de manière brutale une personne qui n’a pas d’emploi fixe, qui n’a pas d’identité claire par rapport aux autres. D’autres fois, c’est une belle façon de se définir en dehors du courant dominant. À d’autres moments, il s’agit simplement d’une identité fluide, peut-être plus libre, comme le sont les personnages de ce roman. »

Et d'ajouter : « À Martina Franca (la ville natale de l’écrivain, ndlr), j’ai été qualifié de spatriato à plusieurs reprises, aussi bien par des amis que par des parents, parce que je n’ai pas “construit” de famille, on ne sait pas exactement ce que je fais, on ne sait pas où je vis exactement. Ils le disaient parfois avec affection, d’autres fois avec angoisse. »

Une finale atypique

Quant au fonctionnement du prix, le jury du prix est composé de 400 Amici della Domenica auxquels s’ajoutent 220 votes de chercheurs, traducteurs et intellectuels italiens et étrangers sélectionnés par plus de 30 instituts culturels italiens à l’étranger, 20 grands lecteurs et 20 votes collectifs d’écoles, d’universités et de groupes de lecture, y compris les circuits auprès des bibliothèques de Rome.

Pour la première fois dans l’histoire du Prix Strega, sept livres ont atteint la finale au lieu de cinq, dont deux ex aequo en cinquième position et le septième en septième position, conformément à l’article 7 du règlement de vote, qui stipule : « Si la liste des cinq premiers ne comprend pas au moins un livre publié par une moyenne-petite maison d’édition (telle que définie selon la classification des associations professionnelles et les évaluations conséquentes du comité directeur), le livre (ou dans le cas d’ex aequo les livres) avec le score le plus élevé se rendra au deuxième vote, résultant en une finale avec six (ou plus) candidats. »

Cela a été toutefois une édition atypique, notamment parce qu’il n’y avait pas de polémique particulière et que les protagonistes étaient des auteurs peu connus du grand public.

crédits photo : Premio Strega