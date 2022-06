Une maison de l'humour et de la francophonie, en pleine campagne

« Nous souhaitons en effet, à l’image de nos cousins du Québec qui ont développé ces dernières années une réelle, dynamique et bien florissante industrie de l’humour », indique-t-il à ActuaLitté « développer un projet avec des entreprises liées de près ou de loin à ce thème et à toutes les catégories qu’il implique ».

Et de citer François Morel, placé comme Saint Patron du projet : « Le rire, l’humour, c’est une ouverture poétique sur le monde, c’est simplement essayer de s’en sortir, pour ne pas mourir, ne pas désespérer, partager des choses. Le rire, l’humour, c’est une humanité. »

Le terrain envisagé à l’achat présente une vue bien dégagée ; il est d’une superficie 6.000 m2 entièrement constructible et situé à 15 minutes de Cluny et de Bergesserin, 6 kilomètres de la RCEA et 30 minutes de la gare TGV de Mâcon. Commerces et restaurants à 5 km. Camping de Matour à 5 km

Et sur cet espace, seraient aménagés un musée, un café/restaurant, des espaces de bureaux, un jardin ainsi qu’un parking.

Chacune des entreprises engagées sera physiquement présente dans des bureaux aménagés dans le bâtiment et contribuera, sous diverses formes et dans sa spécificité au développement général, le sien compris en une parfaite et juste réciprocité. À ce titre, différents Pôles d’activité sont envisagés — jeux, communication, médias, humour et santé, presse, restauration, évidemment, et bien d’autres.

« Merci, si ce beau et grand projet, “en pâture” comme une belle herbe qui n’attend que cela et nous tous afin d’y créer et construire là-bas en Clunysois et en ce beau paysage la future “Maison de l’Humour de la francophonie” et y vivre dans le monde d’après, en un rêve insubmersible, de nous contacter pour tous renseignements et autres questions », nous précise Étienne Moulron.

Plus d’informations, drôles, mais très sérieuses à cette adresse.

crédits photo : Dan Cook/ Unsplash