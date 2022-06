Patricia Tourancheau remporte le Prix Christophe de Ponfilly 2022

Pendant trente ans, de 1985 à 2015, Patricia Tourancheau a suivi l'actualité policière et les faits-divers à la rédaction du quotidien Libération. Acharnée et intuitive, toujours sur le qui-vive dans la veine de Weegee, émule de Frédéric Pottecher, elle s'est imposée par la fiabilité de ses informations, quelques scoops retentissants et sa façon bien à elle d'en rendre compte dans le texte, en jouant du jargon des policiers et des voyous.

Poursuivant son parcours en journaliste indépendante à L'Obs et au site Les Jours, elle s'est spécialisée ces dernières années dans les récits au long cours. En parallèle, elle a participé à des documentaires consacrés à de grandes épopées criminelles et notamment elle a co-réalisé les séries Grégory et Les femmes et l'assassin, sur Guy Georges, produites pour Netflix.

Elle est également autrice de plusieurs livres dont Les Postiches (Fayard, 2004), Guy Georges : la traque (Fayard, 2010) - adapté au cinéma sous le titre L'Affaire SK1 -, Le 36, histoires de poulets, d'indics et de tueurs en série (Le Seuil 2017); Grégory, la machination familiale (Le Seuil, 2018); Le Magot (Le Seuil 2019). Son dernier ouvrage Le grêlé, le tueur était un flic est paru en mars 2022 aux éditions du Seuil.

Le jury salue ici un parcours professionnel exemplaire. Il souhaite ainsi mettre sous les projecteurs, le fait-divers, les « chiens écrasés » comme on qualifie ces p'tites histoires ou ces grands drames qui confinent à l'universel... et passionnent le plus grand nombre. Un genre journalistique populaire très prisé et parfois injustement considéré, qui a vu éclore de grandes signatures.

Créé en 2014, à l'instigation de la commission journaliste de la Scam, le prix Christophe de Ponfilly est doté de 8000 €. Patricia Tourancheau rejoint ainsi cette année le très beau palmarès, composé des précédents lauréats et lauréates : Sammy Ketz, Claude Guibal, Philippe Rochot, Florence Aubenas, Charles Enderlin, Marie-Monique Robin, Denis Robert et Daniel Grandclément.

Le jury était composé de Nathalie Sapena (présidente de la commission), Patricio Arana, Jean-Pierre Canet, Olivier Da Lage, Didier Dahan, Emilie Gillet, Eric Lagneau, Cédric Lang-Roth, Thierry Ledoux, Jean-Michel Mazerolle, Laurence Neuer, Sophie Piard, Marie-Pierre Samitier et Violaine Vermot-Gaud.

Crédits : Patricia Tourancheau / Youtube