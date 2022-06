Une pâtisserie inspirée d'une bande dessinée voit le jour à Caen 

La librairie Univers BD, située au 18 rue Froide, est créée en 1996 par Eric Delapierre. Reprise en avril dernier par Stéphane Godard, le libraire partage régulièrement ses coups de coeur sur les réseaux sociaux.

Non loin de là, au numéro 39 de la même rue, l'Atelier Rambaud propose à ses clients des pâtisseries toutes plus alléchantes les unes que les autres : viennoiseries, gâteaux, brioches, et tartes. Justement, c'est l'une de ces dernières qui met aujourd'hui à l'honneur les deux enseignes.

« Pour clore mon exposition de bandes dessinées sur l’art culinaire, plus de 200 ouvrages, du sérieux au décalé de toutes origines, mangas, comics… en boutique jusqu’au 2 juillet, j’ai proposé à Quentin Rambaud de réaliser une pâtisserie à partir d’une recette extraite de ces ouvrages. En clin d’œil à l’histoire de la rue, on a choisi la recette d’une pâtisserie médiévale publiée dans la BD A La Table du Roi Soleil, aux Éditions Le Lombard » explique Stéphane Godard à Ouest-France.

La collaboration, éclectique, a permis la réalisation d'une tarte amandine aux abricots et pistaches, selon une recette de la bande dessinée.

Crédits : Ouest-France

À la Table du Roi Soleil, de Rutile et Gaëlle Hersent, est le 2e album de la série Dans les cuisines de l’Histoire, et promet, selon Le Lombard, de découvrir la révolution gastronomique qu'a été le Grand Siècle, et de s'inviter à la table du Roi Soleil. « Ce premier partenariat pourrait se pérenniser et se renouveler avec d’autres partenaires et dans d’autres lieux » a précisé Stéphane Lombard. La tarte sera vendue au prix de 2,50 €, du 25 juin au 2 juillet.

Ce n'est pas la première fois que gastronomie et bande dessinée s'emmêlent : à Bordeaux, la librairie Krazy Kat a inventé un tirage spécial, annuel, nommé Kat de Réaut. Chaque année, le cru, en édition limitée, profite d'une étiquette dessinée par un artiste local. Cette année, c'est Jean-Denis Pendanx, artiste aquitain de La Réole, qui a illustré le millésime 2018.

Crédits : la-fontaine, CC 0 (photo non contractuelle)