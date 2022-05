Le Festival BD Montréal annonce ses lauréats pour les 23es prix Bédélys

Les lauréats des Prix Bédélys 2022 sont :

Prix Bédélys étranger :

Écoute, jolie Márcia de Marcello Quintanilha (Çà et là)

Le prix Bédélys étranger récompense la meilleure bande dessinée en langue française publiée hors Québec. Cette année, le trophée est offert par la librairie Planète BD.

Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio, Márcia vit dans une favela avec son petit ami Aluisio et sa fille Jaqueline. Celle-ci fréquente les gangs du quartier, jusqu'au jour où elle est arrêtée pour recel de marchandises volées.

Écoute, Jolie Márcia est une BD trépidante, aux couleurs flamboyantes, par l’un des auteurs les plus importants de la scène brésilienne contemporaine. Marcello Quintanilha réalise un nouveau tour de force avec ce récit très construit où les relations entre chacun des protagonistes se dévoilent au fur et à mesure dans un suspense mené de main de maître.

Marcello Quintanilha est un artiste brésilien autodidacte qui crée des bandes dessinées depuis 1988. Son trait réaliste lui vaut plusieurs prix dans son pays d'origine. Il est récompensé à Angoulême en remportant le Fauve Polar en 2016 pour sa première bande dessinée Tungstène et le Fauve d’Or en 2022 pour Écoute, Jolie Márcia.

Prix Bédélys Jeunesse :

Snapdragon de Kat Leyh (Kinaye)

Le prix Bédélys jeunesse récompense la meilleure bande dessinée en langue française destinée aux 7 à 14 ans. Le jury est composé de jeunes âgés entre 7 et 14 ans choisis parmi les lectrices et lecteurs assidus de trois bibliothèques de Montréal.

Il y a une sorcière dans la ville de Snap. Du moins, c’est ce qu’on dit. Mais en réalité, Jacks est seulement une vieille femme qui porte des crocs et vend des squelettes d’animaux écrasés sur Internet… après leur avoir fait subir un petit rituel pour apaiser leur esprit. Ça fait flipper, c’est sûr, mais Snap trouve ça aussi plutôt cool. Elles décident donc de s’associer et de s’entraider.

Kat Leyh est une autrice et artiste basée à Chicago. Elle est connue pour son rôle de co-autrice et artiste de couverture pour la série Lumberjanes et pour son webcomic de superhéro queer Supercakes.

Ce que le jury en a pensé: les personnages détaillés sont très riches et drôles, c’est une présentation intéressante de la magie au service de la vie de tous les jours et nous avons beaucoup aimé la présentation visuelle, la richesse des couleurs.

Prix Bédélys indépendant francophone :

Tuer le peintre de Étienne Poisson et Olivier Robin

Le prix Bédélys indépendant francophone récompense la meilleure bande dessinée francophone autoéditée. Le prix est assorti d’une bourse de 1 000 $ et d’une table à partager lors du prochain FBDM.

Tuer le peintre est un curieux western revisité. Les couleurs rendent hommage au Lucky Luke de Morris et certains personnages sont des clins d'oeil à d'autres artistes. Quelque part entre les faits historiques et l’imaginaire, c’est une quête non linéaire en 70 pages. Peut-être est-ce même une non-histoire.

Olivier Robin est un artiste chercheur en acoustique/vibration de l’Université de Sherbrooke. Il est passionné par la bande dessinée et la musique. Étienne Poisson, originaire de Sherbrooke, est un artiste qui s’inspire des villes, des paysages urbains. Il aime créer dans des endroits sombres autant pour ses peintures que ses bandes dessinées.

Prix Bédélys indépendant anglophone :

ARC Twenty-Nine #4.1, 4.2 & 4.3 de Marc Michaud

Le prix Bédélys indépendant anglophone, offert par la librairie Drawn & Quarterly, récompense la meilleure bande dessinée anglophone autoéditée. Le prix est assorti d’une bourse de 1 000 $ et d’une table à partager lors du prochain FBDM.

ARC 29 raconte l'histoire d'un jeune homme qui hérite d'un vaisseau spatial et accepte ses nouvelles responsabilités.

Marc Michaud travaille avec son frère Daniel. Ils dessinent et racontent leurs propres histoires qui se déroulent dans un univers partagé. Ensemble, mais individuellement, ils construisent et pollinisent leurs mondes respectifs de manière intéressante et inattendue avec des histoires, des lieux et des personnages partagés.

Prix Bédélys Québec :

Football-Fantaisie de Zviane (Pow Pow)

Le prix Bédélys Québec récompense la meilleure bande dessinée produite par un·e artiste établi·e au Québec et publiée par une maison d’édition québécoise. Cette année, le prix est présenté par la librairie Planète BD. Il est assorti d’une bourse de 1 000 $ et d’un trophée.

Frédérique et Annabelle (12 et 6 ans) s’enfuient du laboratoire d’un scientifique fou. Prêt à tout pour les rattraper, il lance à leurs trousses un robot tueur! Piou, piou, piou! Elles aboutissent à Football-Fantaisie, une petite ville insulaire d’un archipel situé un peu au nord de la Gaspésie. Mais les habitants de l’île parlent une langue incompréhensible! Les fillettes n’y comprennent rien! Réussiront-elles à rentrer à la maison?

Zviane est une bédéiste et compositrice de musique. Elle est la créatrice ou la co-créatrice de plus d'une douzaine d'albums de BD, dont Yoyolalala, Le bestiaire des fruits et L'ostie d'chat (avec Iris Boudreau). Elle a également remporté plusieurs prix, et a notamment été la double lauréate du concours Glénat Québec.

Ce que le jury en a pensé: le jury a collectivement été soufflé par cette BD-fleuve, rédigée en 7 ans. Football-Fantaisie, c’est du Zviane 100% pur jus, l'oeuvre aboutie d’une artiste d'exception. C’est une histoire de science-fiction sur l’expérimentation humaine et les limites éthiques de la recherche; un récit personnel sur la vie, l’amour et les amitiés qui peuvent mener à notre perte; et une allégorie sur la manipulation politique. Les illustrations inventives intègrent intelligemment des éléments visuels des réseaux sociaux et le rythme est époustouflant ; il nous tient en haleine, nous forçant à tourner les pages, brûlant de connaître la suite.

