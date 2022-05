Le festival de l'histoire de l'art décernera son Grand Prix

Outre-Atlantique, les Prix Pulitzer pour l'année 2022 ont été décernés ce lundi 9 mai, dont les Prix Pulitzer pour la fiction, qui saluent plusieurs publications. The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family, un roman inspiré de faits réels sur la famille de l'ex-Premier ministre d'Israël, par Joshua Cohen (New York Review Books), a obtenu un prix dans la catégorie fiction.