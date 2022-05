Nedjma Kacimi reçoit le Prix littéraire de la Porte Dorée 2022

Près de 70 ouvrages ont été lus et débattus en 2021 et début 2022 par le comité de lecture du Palais. Parmi eux, sept ont été retenus au terme d’échanges nourris. Autant de dispositifs narratifs, qui, tirant les fils de l’histoire, coloniale et dé-coloniale, des héritages familiaux, des questionnements identitaires, des aventures et destins individuels ou collectifs, tissent ensemble un récit commun, une histoire partagée.

« Je remercie de tout mon cœur le jury pour le Prix de la Porte Dorée que je m’empresse de dédier à la jeunesse, cette jeunesse sensible et fragilisée par des vents mauvais. Cette semaine encore, trois jeunes hommes ont été brutalisés. Sensible est une consolation écrite pour la jeunesse. Qu’elle y puise la patience et le courage d’endurer les difficultés. Sensible, c’est une lettre d’amour. Ça paraît mièvre dit comme ça, sauf à se rappeler que de sensible à splendide, il n’y a qu’un pas. Merci infiniment d’en avoir saisi l’urgence », a réagi Nedjma Kacimi.

Le résumé de l'éditeur pour Sensible :

Comment se sentir intégré dans un pays où l’on est pourtant né lorsqu’on est sans cesse renvoyé à une origine autre parce que plus visible ? Près de soixante ans après l’indépendance de l’Algérie, Nedjma Kacimi revient sur sa prise de conscience tardive des discriminations dont elle a été l’objet pour mettre en perspective une histoire souvent biaisée et donner voix à nombre de récits parallèles méconnus venant disloquer cette version officielle oppressante. À travers une déambulation dans l’histoire française récente mais également des textes littéraires ou des éléments de culture populaire, Nedjma Kacimi dissèque avec vigueur les contradictions d’une France encore arc-boutée à des stéréotypes qu’il est urgent de faire voler en éclats pour laisser sa place à une jeunesse diverse et créative trop souvent opprimée. Du rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie à L’Étranger de Camus en passant par la Coupe du Monde 98, l’autrice s’empare de références littéraires et de culture populaire pour nous livrer une autopsie méticuleuse des maux de la société française et des débats actuels sur l’identité nationale.

Nedjma Kacimi est née en Algérie en 1969 de mère française et de père algérien. Après une enfance passée dans l’Ain, elle suit des études de philosophie à Paris. Titulaire d’un double master en Littérature française et philosophie, elle a vécu et travaillé en Inde, au Mozambique et au Mali avant de s’installer à Zurich, en Suisse, où elle vit encore aujourd’hui avec son époux et leurs quatre enfants. Sensible est son premier livre.

Doté de 4000 €, le prix est revenu à Hadrien Bels pour Cinq dans tes yeux (Iconoclaste), l'année dernière.

