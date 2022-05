La poétesse Maisoon Saqer saluée par le Sheikh Zayed Book Award 2022

La lauréate 2022 catégorie littérature est la romancière et poétesse émiratie Maisoon Saqer, pour son livre Maq'ha Reesh, Ain Ala Massr (Regard sur l'Égypte : Le Café Riche) publié par Nahdet Misr Publishing en 2021. Le récit-enquête s'intéresse à un café légendaire du Caire, au cœur de la vie sociale, politique et culturelle de l'Égypte au XXe siècle.

À travers le prisme coloré de ce café très fréquenté par les gens de lettres et les artistes, Maisoon Saqer retrace l'histoire de l'Égypte moderne et raconte l'histoire d'un lieu en pleine transformation.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Jeune auteur est décerné à l’auteur tunisien, le Dr. Mohamed Al-Maztouri pour Al Badawa fi al She'er al Arabi al Qadeem (Le bédouinisme dans la poésie arabe ancienne) publié par the Faculty of Literature, Arts and Humanities at Manouba University and the GLD Foundation (Al- Atrash Complex for Specialised Books) en 2021

Cette étude critique explore l'influence du nomadisme dans la poésie arabe ancienne, en examinant notamment comment l'imagerie du désert arabe se traduit dans la forme poétique, et comment les poètes ont transcendé les images stéréotypées du désert comme terre stérile.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Littérature Jeunesse est décerné à l’auteure syrienne Maria Daadoush pour Loghz al Kora al Zujajiya (Le mystère de la boule de verre) publié par Dar Al-Saqi en 2021.

Ce livre raconte l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui accompagne son grand-père dans un voyage en train dans le désert et se lance dans une série de passionnantes aventures, affrontant des criminels déterminés à détruire la vie écologique d'une oasis. Ses précédents livres The Fly Flew Over the Pond et Diary of a Martian Kid ont été traduits en anglais.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Edition et technologie est décerné à la Bibliotheca Alexandrina (Egypte).

Cette bibliothèque et ce centre culturel ultramodernes abritent des millions de livres en plusieurs langues. Le Sheikh Zayed Book Award reconnaît, en particulier, les vastes ressources de la bibliothèque, telles que ses archives numériques qui répondent aux besoins des lecteurs du monde entier, et son initiative "Ambassades du savoir" qui comprend des antennes dans les universités égyptiennes, fournissant des ressources aux étudiants et aux chercheurs sans qu'ils aient besoin de se rendre au siège de l'Alexandrina. La bibliothèque ne se contente pas de fournir des livres et des revues, mais publie également des ouvrages uniques et propose un programme d'ateliers dirigés par des intellectuels de premier plan, en personne et en ligne, enrichissant ainsi la culture arabe et la promouvant dans le monde entier.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue est décerné au Dr. Irako-américain Muhsin J. Al-Musawi pour The Arabian Nights in Contemporary World Cultures: Global Commodification, Translation, and the Culture Industry publié par Cambridge University Press en 2021. (Etats-Unis). Le Dr Al-Musawi examine la popularité durable des Mille et Une Nuits chez les écrivains, les artistes, les cinéastes, les musiciens et les philosophes, de Marcel Proust à Walt Disney, en considérant leur appropriation dans le contexte des héritages coloniaux.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Traduction est décerné au Dr. et traducteur égyptien Ahmed Aladawi pour Nash’at al Insaniyat Einda al Muslimeen wa fi al Gharb al Maseehi (The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West) écrit par George Makdisi, traduit de l’anglais vers l’arabe et publié par Madarat for Research and Publishing en 2021.

Cet essai montre comment la pensée occidentale trouve ses racines dans le monde islamique médiéval. La traduction du Dr Aladawi a été saluée pour sa fidélité au texte original et son souci d'adhérer à l'esprit de la langue arabe.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie critique littéraire et artistique est décernéà l'auteur marocain Mohamed Aldahi pour Al Sarid wa Taw'am al Rooh : Min al Tamtheel ila al Istinaa' (Le narrateur et l'âme sœur : de la comédie à l'imposture) publié par Le Centre Culturel du Livre en 2021.

Dans ce livre, le sémioticien Aldahi examine la relation en constante évolution entre l'auteur et le narrateur dans les textes autobiographiques tels que les journaux intimes, les lettres et les confessions, de l'Antiquité à l'époque moderne. En considérant les attentes des lecteurs vis-à-vis de cette relation à travers l'histoire, Aldahi explore la zone fertile entre la réalité et l'imagination.

Le Sheikh Zayed Book Award est l'un des Prix littéraires du monde arabe le plus prestigieux et le mieux doté. Sa principale mission est de promouvoir et rendre hommage aux intellectuels, chercheurs, autrices et auteurs, traducteurs, éditeurs et institutions qui ont apporté une contribution significative à la littérature, aux sciences sociales, à la culture et aux savoirs modernes liés au monde arabe.

Le Prix est heureux de communiquer en France et prend l'initiative d'une aide financière à la traduction et la promotion auprès des éditeurs français qui souhaiteront traduire de l'arabe les œuvres finalistes dans les catégories Littérature et Littérature jeunesse.