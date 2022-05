Julia Deck, 35e lauréate du prix Jean Freustié

Monument national, cinquième roman de Julia Deck, est paru en janvier aux éditions de Minuit. « Cette histoire loufoque, mais aussi, plus métaphoriquement, celle en creux d’un état des choses du paysage mental de notre pays où désormais tout est dans rien et réciproquement. Par son talent allègre et corrosif, l’autrice exerce sa verve avec une rigueur implacable et toujours réjouissante (....) Il s’avère être une œuvre majeure, moderne et discrètement morale sur les aléas de ces années et de ce pays. Un sacré plaisir de lecture », écrit Olivier Mony, président du jury.

Le prix, remis le jeudi 5 mai lors d’une réception, honorera aussi les deux précédents lauréats, Anne-Sophie Stefanini en 2020 et Sébastien Lapaque en 2021.

Créé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, le prix littéraire Jean Freustié a rassemblé autour de son épouse, Christiane Teurlay-Freustié, un jury composé de romanciers, de journalistes littéraires et d’amis de l’écrivain Jean Freustié (1914-1983) pour perpétuer sa mémoire.

En 1996, afin de pérenniser le prix, Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) crée la Fondation Prix Jean Freustié sous l’égide de la Fondation de France. Celle-ci est chargée d’assurer la gestion du fonds.

Pia Daix en est la Déléguée générale. La générosité de l’apport en capital de la fondatrice permet d’en faire l’un des prix littéraires le mieux doté en France. Sa dotation annuelle est de 25000 €.

Ce prix est décerné au printemps à un écrivain de langue française pour une œuvre en prose. Dans la tradition de lucidité introspective qui caractérisait Jean Freustié, il couronne principalement un auteur prometteur ou encourage un écrivain dont l’œuvre, insuffisamment reconnue, n’a pas fait l’objet d’un grand prix littéraire d’automne.

En 2020, Anne-Sophie Stefanini a été lauréate pour son roman Cette inconnue (Galimard). En 2021, Sébastien Lapaque a été lauréat pour son roman Ce monde est tellement beau (Actes Sud).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : © Helene Bamberger