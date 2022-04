Jean-Louis Debré reçoit le Prix du Livre d'Humour de Résistance 2022

« L'humour est un art en politique et notre impétrant lauréat, qui le pratique lui-même avec talent, élégance et qualités, nous livre ici un inventaire assez complet et désopilant de répliques et bons mots glanés tout au long de son parcours en ce domaine. L'ironie, le rire et l'humour furent souvent des armes, parfois même de résistance, fréquemment utilisées par les politiques pour déstabiliser un adversaire, éviter de répondre à un journaliste, convaincre et séduire l'opinion. De Gaulle, Mitterrand, Chirac étaient des orfèvres en la matière », salue le jury franco-belge de la Maison de l'Humour de Cluny.

Le résumé de l'éditeur pour Quand les politiques nous faisaient rire :

L'humour est un art en politique. L'auteur, qui le pratique lui-même avec talent, nous livre un inventaire désopilant de répliques et bons mots qu'il a glanés tout au long de son parcours. L'humour est un art en politique. Jean-Louis Debré, qui le pratique lui-même avec grand talent, nous livre un florilège désopilant de répliques et bons mots glanés tout au long de son parcours. L'ironie et l'humour étaient des armes fréquemment utilisées par les politiques pour déstabiliser un adversaire, éviter de répondre à un journaliste, convaincre et séduire l'opinion.

De Gaulle, Mitterrand, Chirac étaient des orfèvres en la matière. Au Parlement, la petite phrase bien ciselée, percutante, qui déclenche des rires, marque l'auditoire mieux qu'un long discours. Ainsi, Georges Clemenceau lançant : « Vous n'êtes pas le bon Dieu ! » à Jean Jaurès qui lui répond : « Et vous, vous n'êtes même pas le diable ! » Et Clemenceau de riposter : « Qu'en savez-vous ? » Le député André Santini a fait mouche un jour avec cette formule irrésistible à propos du primat des Gaules : « Mgr Decourtray n'a rien compris au préservatif.

La preuve : il le met à l'index ! » Ces traits d'esprit se révèlent souvent d'une redoutable efficacité, mais il peut aussi arriver que les arguments auxquels ont recours les orateurs fassent rire à leurs dépens. Tel ce député qui se plaignait que dans son département il n'y ait que trois abattoirs... un nombre très « insuffisant » pour deux cent mille habitants. À travers ce livre, qui fourmille d'anecdotes et de choses vues, l'auteur montre à quel point l'humour est un signe de bonne santé de notre vie démocratique.

« Il n'y a pas si longtemps, on pouvait rire de tout », rappelle-t-il en déplorant que ce ne soit plus le cas de nos jours. Heureusement, Jean-Louis Debré persiste et signe, quant à lui, dans le registre du bon mot, de l'autodérision et de la saillie verbale. Un régal.

Chaque année, la Maison du Rire et de l'Humour décerne ses deux récompenses, le Prix Humour de Résistance et le Prix du Livre d'Humour de Résistance, attribuées à des personnes ou groupe de personnes physiques ou morales et à des œuvres littéraires.

Le Grand Prix de l’Humour de résistance 2022 a été remis conjointement à Guillaume Clayssen, compagnon du festival « Tournée Générale » depuis ses origines en 2019, metteur en scène, comédien et agrégé de philosophie. Il va également à Erwan Ferrier, artiste de cirque, dont la spécialité est l’acrobatie, mais qui manie aussi le verbe avec beaucoup de singularité, de finesse et d’humour.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Jean-Louis Debré en 2014 (Iraber75, CC BY SA 4.0)