Estelle Zhong Mengual reçoit le premier prix de l’essai EcoloObs

Estelle Zhong Mengual vient de recevoir le prix de l’essai EcoloObs, pour son essai vivifiant, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, publié aux éditions Actes Sud.

Le résumé de l'éditeur pour Apprendre à voir :

À l'égal d'un Baptiste Morizot alliant, sur le terrain, la philosophie et les sciences naturelles pour en dégager de nouvelles manières d'être vivant, Estelle Zhong-Mengual œuvre à hybrider l'histoire de l'art et les savoirs naturalistes les plus contemporains. Apprendre à voir est un livre érudit, mais toujours accessible, passionnant, intimiste lorsque l'autrice partage ses émotions devant une fleur ou une mésange, un guide qui brouille les frontières entre musées et forêts, un vadémécum à avoir toujours avec soi pour renouveler notre lien à l'art et à la nature, raviver notre émerveillement et intensifier notre présence au monde.

Estelle Zhong Mengual est normalienne et docteure en histoire de l’art. Elle enseigne à Sciences Po et aux Beaux-Arts de Paris, où elle est titulaire de la chaire « Habiter le paysage » — l’art à la rencontre du vivant. Autrice de trois ouvrages, elle a fait une entrée très remarquée dans la collection « Mondes sauvages » d’Actes Sud avec l’essai Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, paru en juin 2021.

Le prix lui sera décerné le 9 mai à 19h à La Recyclerie, à Paris. La cérémonie de remise du Prix sera suivie d’une conversation avec Estelle Zhong Mengual, lauréate du prix animée par Xavier de La Porte, journaliste au service Idées de L’Obs.

La dotation du Prix est de 1000 €.

50 ans après la naissance de l'Écologie, L’Obs confirme son engagement en faveur de la biodiversité et de la culture en créant « le prix de l’essai EcoloObs » qui distingue une œuvre inscrite dans l’actualité environnementale.

Ce Prix récompense l’essai francophone le plus original et le plus vivifiant produit en 2021 ou 2022 dans les champs de la pensée écologique et environnementale. Le jury du prix de l’essai EcoloObs est composé d’une dizaine de journalistes de la rédaction de L’Obs, tous intéressés par les questions environnementales. Ce jury a établi la liste des cinq essais qui ont été retenus.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones