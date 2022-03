Victor Guilbert, lauréat du 20e Prix Le Point du polar européen

Auteur de théâtre et romancier, Victor Guilbert revient cette année avec la seconde enquête d’Hugo Boloren, Terra Nullius. Celons l’éditeur : « Il met en scène un héros désabusé : le commissaire Hugo Boloren et plante le décor : un territoire sans maître sordide entre la France et la Belgique non revendiqué où la misère règne. Le tout sublimé par une plume unique et singulière toute en tendresse et en poésie. Un roman noir mélancolique et captivant. »

Dans cette nouvelle enquête, le commissaire partira sur les traces de Jimcaale, jeune garçon d’une dizaine d’années ayant subi une agression dans la plus grande décharge publique à ciel ouvert de France coincée à la frontière franco-belge et jouxtant un camp de laissés pour compte. En s’aventurant dans cette Terra nullius, un véritable territoire sans maître, Boloren est loin de se douter qu’il fera face à l’affaire criminelle la plus sordide de sa carrière.

Le jury du prix est composé de professionnels du livre, de l’édition et de la presse. On retrouvait cette année à la présidence l’ancien ministre de l’Intérieur Jean Louis Debré, accompagné de journalistes du Point, d’écrivains dont Hannelore Cayre, lauréate 2007 du prix ainsi que François Pirola, ancien président du festival Quais du polar.

Victor Guilbert succède donc à Jurica Pavicic, saluée pour son roman L’Eau rouge, dont la traduction d’Olivier Lannuzel est publiée aux éditions Agullo Noir.

Crédit photo : Julie Reggiani