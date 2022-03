Le Prix de la contre-allée 2022 attribué à Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent

FIBD22 - Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême entend par bande dessinée alternative, l’édition aussi bien de petits magazines, plus communément appelés fanzines, que de revues de bandes dessinées ou de collectifs édités par et pour des passionnés de bande dessinée. Cette année, 32 candidats de plus d’une dizaine de pays (France, Brésil, Macédoine du nord, Japon, Israël, Belgique, Suisse, Suède, Serbie, Espagne et Taiwan) et de 4 continents différents, participent à la 41e édition de ce Prix.