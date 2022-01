Les finalistes de la 10ème édition du Prix Libraires en Seine dévoilés    

Le Prix Libraires en Seine est ouvert à tous et réunit chaque année plus de 800 jurés. Les lecteurs peuvent s’inscrire dès le 29 Janvier dans une des librairies du réseau, et voteront en mai pour désigner, parmi les 6 finalistes, leur livre préféré. De février à mai, chaque librairie proposera des soirées et des rencontres ainsi que des clubs de lecture autour du prix.

Les Finalistes du prix Libraires en Seine 2022 sont :

Furies, Julie Ruocco, Actes Sud

Hamnet, Maggie O’Farrell, trad. Sarah Tardy, Belfond

Indice des feux, Antoine Desjardins, La Peuplade

Les enfants de la Volga, Gouzel Iakhina, trad. Maud Maubillard, Les éditions Noir sur Blanc

Rien ne t’appartient, Nathacha Appanah, Gallimard

Ultramarins, Mariette Navarro, Quidam éditions

C’est en compagnie de Valentine Goby, lauréate 2014 et marraine engagée du prix, que sera célébrée cette 10ème édition. Le ou la lauréat.e sera dévoilé.e lors de la grande fête des Libraires en Seine, le dimanche 26 Juin au Parc nautique de l’ile de Monsieur.

Cette journée en bord de Seine, festive, familiale et littéraire, accueillera les petits comme les grands. Les auteurs des 10 éditions du prix Libraires en Seine, ainsi que des 2 prix jeunesse, les p’tits Bouquineurs (8/11 ans) et les Bouquineurs en Seine (12 ans et +), seront réunis pour l’occasion. Au programme de cet événement : salon d’auteurs, lectures musicales, ateliers, animations, et bien d’autres surprises.