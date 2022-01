Création du Prix Philippe Druillet - Galerie Barbier, pour soutenir les jeunes créateurs

« Pour le remercier, je souhaitais que ce prix, qui veut se faire la liaison avec les jeunes générations, porte le nom de Philippe Druillet », explique Jean-Baptiste Barbier, directeur de la Galerie Barbier. En collaboration avec le dessinateur, qui a notamment publié Salammbô et La Nuit, la Galerie Barbier, spécialisée dans l'illustration et les planches originales, propose ainsi ce prix récompensant de jeunes dessinateurs et dessinatrices.

Une sélection de six bandes dessinées réalisée par la galerie sera dévoilée en mai, puis un jury de professionnels se réunira en juin pour désigner le lauréat ou la lauréate. Ce jury sera composé de cinq membres dont deux permanents (Philippe Druillet et Jean-Baptiste Barbier) et trois renouvelés chaque année (un artiste, un libraire et un journaliste).

Le jury de 2022 réunit ainsi Philippe Druillet et Jean-Baptiste Barbier, donc, Riad Sattouf, scénariste et dessinateur ; Olivier Delcroix, journaliste au Figaro, et Maud Liénard, libraire chez Super Héros (Paris). Les conditions de participation sont les suivantes : ne peuvent participer que les scénaristes et dessinateurs ayant publié maximum 3 albums. Les albums doivent avoir été publiés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, et sont francophones.

Le prix sera remis au lauréat à la Galerie Barbier durant la deuxième quinzaine de juin.

Les éditeurs peuvent envoyer leurs ouvrages à la Galerie Barbier (10 rue Choron, 75009 Paris) en mentionnant le Prix Philippe Druillet – Galerie Barbier jusqu’au 31 mai 2022.

Crédits : © Galerie Barbier