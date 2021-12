Emmanuel Carrère remporte le Premio Napoli 2021

Yoga, traduit par Lorenza Di Lella et Francesca Scala, publié par le prestigieux éditeur italien Adelphi, a rencontré un bon succès public et critique en Italie, et vient de recevoir le prix Napoli.

Voici la note avec laquelle le Premio Napoli a annoncé la victoire de l’écrivain français : « Dans son dernier ouvrage, Yoga, publié comme tous ses livres par Adelphi, Carrère se met à nu, racontant avec une sincérité désarmante les années difficiles de sa vie : la dépression, l’hospitalisation et la lente remontée vers la normalité. Et c’est pour cette sincérité, cette lucidité dans l’observation de soi et du monde que la Fondazione Premio Napoli a décidé de décerner le prix international de la ville à Emmanuel Carrère ».

Parmi les finalistes de la section Fiction du Premio Napoli se trouve aussi Nicola Lagioia avec La città dei vivi (Einaudi), qui est le directeur éditorial du Salone del Libro de Turin, une des principales foires littéraires de l’Italie.

Ilaria Tuti, gagnante du Prix Rapallo

À la mi-décembre, un autre prix italien important a été attribué : il s’agit du Prix littéraire national pour les écrivaines — Rapallo 2021.

Ilaria Tuti avec son livre Fiore di Roccia, publié par Longanesi, a gagné le prix. Silvia Avallone s’est classée deuxième avec Un'amicizia (Rizzoli), tandis qu’Elisa Ruotolo est arrivée troisième avec Quel luogo a me proibito (Feltrinelli). Le prix est à sa 37e édition.