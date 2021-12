Christophe Etemadzadeh, lauréat du Prix Khôra-Institut de France 

Concourant avec Le chaos ne produit pas de chefs-d’œuvre, de Julia Kerninon (Puf, 2020), cette année, c’est La vie sans savoir, de Christophe Etemadzadeh, publié aux éditions Arléa, qui est récompensé. L’auteur avait déjà signé un livre d’aphorismes, L’Orgueil qu’on enferme (Liber, 2013), ainsi que deux récits, Zardosht (Gallimard, 2016) et Les Chaises vides (Denoël, 2009).

Le résumé d’après son éditeur :

Beaucoup de mes souvenirs d’enfance ressemblent à des rêves. Que comprenons-nous de notre propre existence ? Tout ne nous échappe-t-il pas depuis toujours ?

Récit d’enfance, La vie sans savoir est une invitation à plonger dans le sentiment du temps, de ce qu’on croyait éternel et qui a disparu – c’est l’imparfait d’une vie.

Par-delà les accidents d’une histoire familiale tumultueuse, où la Flandre et l’Iran se rencontrent comme dans un rêve, Christophe Etemadzadeh retrace les souvenirs incertains, drôles ou douloureux de paysages et de visages disparus, d’amours et d’amitiés, de chagrins et de fautes.

Orgueilleuse recherche et désir mélancolique de fixer ce qui n’est plus – ne fut peut-être jamais.

Doté de 15.000€, le Prix avait récompensé Les Chevaux de Rimbaud, de Alexandre Blaineau (Actes Sud), en 2020, et Clément Bénech pour Une essentielle fragilité (éditions Plein Jour).

Remis chaque année et doté de 15.000 €, le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire est ouvert aux auteurs de moins de 50 ans d’expression française et aux œuvres éditées entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou au cours de l’année précédente. On entendra par « essai littéraire » tout ouvrage dans lequel l’auteur, se fondant sur une expérience personnelle de la création, interroge la littérature par les moyens de la langue littéraire.

Le jury est composé d'académiciens et de personnalités extérieures, à savoir pour 2021, Chantal de Galbert, Michel Zink, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean Clair, académicien, Pierre Brunel, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone.

