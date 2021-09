Les deux ouvrages du Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire 2021

Voici les deux ouvrages retenus pour la sélection. Le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire sera décerné le 15 décembre :

La vie sans savoir, Christophe Etemadzadeh, Paris, Arlea, 2021

Le chaos ne produit pas de chefs-d’œuvre, Julia Kerninon, Paris, Puf, 2020

Le jury est composé d'académiciens et de personnalités extérieures.

Les deux premières éditions ont respectivement consacré Clément Bénech pour Une essentielle fragilité. Le roman à l'ère de l'image (éd. Plein Jour) et Alexandre Blaineau pour Les Chevaux de Rimbaud (éd. Actes Sud).

Remis chaque année et doté de 15.000 €, le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire est ouvert aux auteurs de moins de 50 ans d’expression française et aux œuvres éditées entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou au cours de l’année précédente. On entendra par « essai littéraire » tout ouvrage dans lequel l’auteur, se fondant sur une expérience personnelle de la création, interroge la littérature par les moyens de la langue littéraire.

