Royaume-Uni : 5 traductions de livres depuis le français saluées

Notons, parmi les lauréats de ces Pen Translates 2021, la présence du recueil hongrois Fairy Tales Are For Everyone (Meseország mindenkié en version originale, soit Le pays des merveilles est ouvert à tous), qui a fait l'objet, en Hongrie, d'une lourde campagne de dénigrement parce qu'il aborde des thèmes LGBT.

Mais aussi la présence d'Anne Weber, qui écrit chacun de ses livres en deux versions, l'une en français, l'autre en allemand. C'est cette dernière qui a servi de base à la traduction récompensée d'Annette, une épopée.

What Have You Left Behind? de Bushra Al-Maqtari, traduit de l'arabe par Sawad Hussain (Fitzcarraldo Editions). Pays d'origine : Yémen

House Arrest de Hasan Alizadeh, traduit du farsi par Kayvan Tahmasebian et Rebecca Ruth Gould (Arc Publications). Pays d'origine : Iran

Boulder d'Eva Baltasar, traduit du catalan par Julia Sanches (And Other Stories). Pays d'origine : Espagne

To Love A Woman de Diana Bellessi, traduit de l'espagnol par Leo Boix (Poetry Translation Centre). Pays d'origine : Argentine

The Gospel According to the New World de Maryse Condé, traduit du français par Richard Philcox (World Editions). Pays d'origine : France (L'Évangile du nouveau monde, Buchet-Chastel)

A People’s History of Football de Mickaël Correia, traduit du français par Fionn Petch (Pluto Press). Pays d'origine : France (Une histoire populaire du football, La Découverte)

Discretion de Faïza Guène, traduit du français par Sarah Ardizzone (Westbourne Publishers). Pays d'origine : France (La Discrétion, Plon)

The Sacred Clan de Liang Hong, traduit du chinois par Esther Tyldesley (ACA Publishing). Pays d'origine : Chine

Ma is Scared d'Anjali Kajal, traduit de l'hindi par Kavita Bhanot (Comma Press). Pays d'origine : Inde

Body Kintsugi de Senka Marić, traduit du bosnien par Celia Hawkesworth (Peirene Press). Pays d'origine : Bosnie-Herzégovine

The Dogs Dreamt de Hubert Matiúwàa, traduit du Mè’phàà et de l'espagnol par Juana Adcock (flipped eye publishing). Pays d'origine : Mexique

Fairy Tales Are For Everyone, traduit du hongrois par Anna Bentley (HarperCollins). Pays d'origine : Hongrie

The Opposite of Seduction: New Poetry in German, traduit de l'allemand (Shearsman). Pays d'origine : Autriche et Allemagne

I am Miyah: Poetry and Song by Bengali-Muslims in Assam, traduit du dialecte Char-Chapori par Shalim Hussain (Tilted Axis Press). Pays d'origine : Inde

Island Mountain Glacier d'Anne Vegter, traduit du hollandais par Astrid Alben (Prototype). Pays d'origine : Pays-Bas

A Feminist Theory of Violence de Françoise Vergès, traduit du français par Melissa Thackway (Pluto Press). Pays d'origine : France (Une théorie féministe de la violence — Pour une politique antiraciste de la protection, La Fabrique)

Why Do You Dance When You Walk? d'Abdourahman Waberi, traduit du français par Nicola Bell et David Bell (Cassava Republic Press). Pays d'origine : Djibouti (Pourquoi tu danses quand tu marches ?, JC Lattès)

Annette: An Epic Heroine d'Anne Weber, traduit de l'allemand par Tess Lewis (The Indigo Press). Pays d'origine : France (Annette, une épopée, Le Seuil)

