Sélection du 28e Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage 2022

Après Etienne Davodeau, Tignous, Marjane Satrapi, Luz, Fabien Toulmé en 2021… Quel auteur va remporter le prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2022 ?

Autour de Jean-Philippe Baille, directeur de franceinfo, les jurés de cette 28e édition sont : Armêl Balogog (journaliste à l’Agence franceinfo), Mélanie Delaunay (présentatrice), Stéphane Dufour(rédacteur en chef), Aude Lambert (journaliste au pôle image), Xavier Monferran (journaliste Sport), Jean-Christophe Ogier (spécialiste Bande Dessinée), Gabriel Pereira (rédacteur en chef), Delphine Surreau (rédactrice en chef).

• A la maison des femmes, de Nicolas Wild – Delcourt

• Flic, de Valentin Gendrot et Thierry Chavant – éditions Goutte d’Or

• Hong Kong, cité déchue, de Kwong-Shing Lau – Rue de l’échiquier

• La Cellule, de Soren Seelow, Kevin Jackson et Nicolas Otéro – Les Arènes

• Lanceurs d’alerte, de Flore Talamon et Bruno Loth – Delcourt

• Le Choix du chômage, de Benoît Collombat et Damien Cuvillier – Futuropolis

• Le Droit du sol, d’Etienne Davodeau – Futuropolis

• Le Monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain – Dargaud

• Sortie d’Usine, de Benjamin Carle et David Lopez – Steinkis

• Un coin d’humanité, de Kek – First éditions

• Une histoire du nationalisme corse, de Hélène Constanty et Benjamin Adès – La Revue Dessinée-Dargaud

Les dimanches 2 et 9 janvier 2022, à 7h55, 11h25 et 13h55 dans « BD bande dessinée » et sur franceinfo.fr, Jean-Christophe Ogier fera découvrir tous les titres en compétition.

