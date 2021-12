Toujours plus fou : une nouvelle librairie en spirale sort de terre en Chine

Pour tous les fans de livres et de Taylor Swift, le bookstagram taylorswift_as_books est une mine d'or. En effet, sa créatrice, Amy Long, fait résonner des couvertures de livre avec des tenues de la célèbre chanteuse. Regroupant presque 1500 posts et plus de 5000 abonnés, ce compte célèbre les deux passions ultimes de sa créatrice : Taylor Swift et la littérature.