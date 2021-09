Faire pousser un cloud dans son jardin pour y stocker des livres, c'est possible

En 2012 eut lieu une grande première mondiale : une équipe de scientifiques de la Harvard Medical School, dirigée par le professeur George Church, codait un livre de 53.000 mots, accompagnés de 11 illustrations, dans de l’acide désoxyribonucléique, dit ADN.

2018, Copenhague, deux passionnés de biologie synthétique, Monika Seyfried et Cyrus Clarke transforment une simple boutique de fleurs en un centre de données du futur, et nomment le projet Grow Your Own Cloud. Toujours l’ADN comme source de stockage, mais de l’ADN d’organismes vivants comme les végétaux. Le plus ? le respect de l’environnement dans un domaine où les centres privés se caractérisent par leur caractère polluant et énergivore.

Et comme le codage dans de l’ADN au sens large, c’est une performance qui ouvre la possibilité de s’appuyer sur des capacités de stockage exceptionnelles.

Absorber du CO2 plutôt qu'en émettre

Des données qui absorbent du CO2 plutôt que d’en émettre, c’est ce que met en avant Cyrus Clarke interrogé par le média l’ADN. « C’est un modèle transformatif, tant d’un point de vue relationnel qu’environnemental, puisqu’il ne requiert pas d’énergie, n’a besoin que de peu de place et n’est pas contraint pas une de limite de temps, » indique-t-il.

« D’un autre côté, les centres de données consomment une quantité folle d’énergie et sont peut-être les bâtiments les plus colossaux que nous ayons jamais construits. Avec ce modèle, on pourrait conserver nos data pour toujours sans rien émettre. J’ai beaucoup d’espoir concernant ce champ de recherche. »

Dans l’optique de présenter cette technologie en développement au plus grand nombre, le projet propose également des performances DATA Garden et The Flower Shop. Dans une approche interactive, il est demandé aux participants d’envoyer leurs propres données afin de les convertir en ADN, permettant d’expliquer concrètement le principe dans une boutique de fleurs transformée en data center. « Notre rôle n’est pas de parler de cette technologie, mais de construire un récit autour d’elle pour que tout le monde s’en empare, » explique le directeur stratégique de GYOC.

L'entrepreneur-concepteur explique également en détail, les étapes du processus : « Une fois en possession des données numériques, nous les convertissons en ADN grâce à un algorithme qui les transcrit en un nouveau code : d’un simple fichier JPG, on passe à une page remplie d’A-T-C-G (les 4 bases azotées qui composent l’ADN). La deuxième étape consiste à convertir ces A-T-C-G en forme liquide. Ce liquide est ensuite confronté à une bactérie, laquelle va absorber l’ADN. »

Et d'ajouter : « On utilise un outil de séquençage génétique, un genre de “pipeline” grâce auquel on peut lire et extraire la donnée en une seule fois. Cela prend 6 heures, ce n’est pas instantané. » Néanmoins, la question du caractère néfaste sur ces plantes reste ouverte, même si aucun effet négatif n’a encore été prouvé.

Des avancées rapides

Aujourd’hui, stocker des données dans tous les organismes vivants constitués d’ADN est possible, et les avancées dans ces domaines sont rapides. Un dernier rapport de la société de recherche Gartner d’octobre 2020, confirme ce constat : pour l’institution, le stockage de data dans de l’ADN devrait « changer radicalement la manière dont les humains manipulent, stockent et récupèrent leurs données » dans le futur.

De grandes entreprises de la tech, comme Microsoft, investissent également massivement dans le domaine, devenant une concurrence non négligeable pour la jeune startup innovante portée par Monika Seyfried et Cyrus Clarke.

« On en a discuté avec l’ONU, avec qui on aimerait faire quelque chose pour la COP26. Pour aller plus loin, on a besoin de connexions, de gouvernements ou d’investisseurs, on ne peut pas faire ça seuls. Mais, et c’est bien là le dilemme, on aimerait avoir un modèle différent, trouver des moyens de faire évoluer cette technologie, peut-être en fondant notre propre fonds d’art et de recherche. Cela reste encore à voir ! » explique Cyrus Clarke.

Faire pousser des data et en prendre soin comme une plante : un mariage de la nature et du numérique aussi étonnant que riche en perspectives enthousiasmantes.

