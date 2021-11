Kapka Kassabova et Gouzel Iakhina saluées par le Prix du Meilleur Livre Étranger 2021 

Créé en 1948 par un groupe de directeurs littéraires de maisons d’édition, le Prix du Meilleur Livre Étranger a été l’un des premiers à distinguer des ouvrages de littérature étrangère. Depuis 2011, il est soutenu par Sofitel et décerné au Sofitel Paris Le Faubourg. Ce prix littéraire consacre chaque année un roman et un essai publiés à l’étranger et traduits en français.

Le résumé de L'Écho du lac :

« Dans notre lignée de femmes, je représente la quatrième génération à émigrer ». C'est afin de rompre cette spirale de l'exil que Kapka Kassabova se rend aux sources de son histoire maternelle, les lacs d'Ohrid et Prespa, les deux plus anciens lacs d'Europe, situés à cheval entre la Macédoine du Nord, la Grèce et l'Albanie. Commence un long voyage sur les traces de ses ancêtres.

Le résumé de Les enfants de la Volga :

Nous sommes dans la région de la Volga, dans les premières années de l'URSS, en 1920-1930. Jakob Bach est un Allemand de la Volga : il fait partie des descendants des Allemands venus s'installer en Russie au XVIIIe siècle. Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une colonie située sur les rives du fleuve. Un mystérieux message l'invite à donner des cours à Klara, une jeune fille vivant seule avec son père sur l'autre rive de la Volga.

Bach et Klara tombent amoureux, et après le départ du père, ils s'installent ensemble dans la ferme isolée, vivant au rythme de la nature. Un jour, des intrus s'introduisent dans la ferme et violent Klara. Celle-ci mourra en couches neuf mois plus tard, laissant Bach seul avec la petite fille, Anntche. Après la mort de Klara, Bach s'éloigne du monde et perd l'usage de la parole. Tout en élevant l'enfant, il écrit des contes, qui de manière étrange et parfois tragique s'incarnent dans la réalité à Gnadenthal.

Un autre enfant fait alors son apparition à la ferme : Vasska, un orphelin vagabond qui bouleversera la vie d'Anntche et Bach...

Pour cette nouvelle édition, le jury est composé d'Anne Freyer, Christine Jordis, Anne-Marie Métailié, Joëlle Losfeld, Nathalie Crom, Catherine Enjolet, Daniel Arsand, Manuel Carcassonne, Gérard de Cortanze, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert et Joël Schmidt.



Pour rappel, en 2020, les Prix avaient récompensé, dans la catégorie roman, Colum McCann et son œuvre Apeirogon, publié aux éditions Belfond (traduction de Clément Baude), ainsi que Trois Anneaux de Daniel Mendelsohn publié aux éditions Flammarion (traduction de Isabelle D. Taudière), dans la catégorie non-fiction.

