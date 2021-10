Prix Rossel 2021 : le Goncourt belge revient à Philippe Marczewski

Dans un premier temps, le Prix Rossel de Littérature a été attribué à l’écrivain Philippe Marczewski pour son roman Un corps tropical, publié aux éditions Inculte. Il s’agit de son deuxième roman après Blues pour trois tombes et un fantôme, publié en 2019 par la même maison, et lui-même déjà finaliste pour le Rossel.

Le résumé de l'éditeur pour Un corps tropical :

Dans une ville du nord, un homme se découvre un imaginaire exotique en plongeant dans la piscine à vagues artificielles d'un parc tropical. Lorsqu'il accepte de livrer un colis à Madrid pour une cliente énigmatique, il poursuit une illusion de dépaysement dont il perd rapidement le contrôle - mais l'a-t-il jamais eu ? Un corps tropical est l'histoire d'un candide contemporain, lancé malgré lui dans le tourbillon du monde. Une épopée absurde, désopilante, et qui porte un regard décapant sur les mirages peuplant nos imaginaires.

Simone Arend, libraire à Baobab et membre du jury, a tenu à rassurer les futurs lecteurs, en expliquant que malgré un « démarrage lent », le roman s’avère être une bombe à retardement. Pour lui, le style de Philippe Marczewski est rempli de suspense, de dérision et repose sur un « côté poignant, terriblement humain ».

Un avis partagé par Thomas Gunzig, écrivain belge (Mort d’un parfait bilingue, éditions Gallimard) et membre du jury, qui définit ce roman comme « profond sans être grave, beau sans être pompeux », en insistant sur l’importance accordée à l’imaginaire dans cet ouvrage. Il conclut qu’Un corps tropical est « un livre qui donne envie d’écrire ». Le lauréat succède à Catherine Barreau, couronnée l’année précédente pour La Confiture de morts, publié par Weyrich.

Prix Victor Rossel de bande dessinée

Alix Garin, autrice de bande dessinée et illustratrice, diplômée en 2018 de l’école supérieure des arts Saint-Luc (Liège), qui a été récompensée par le Prix Victor Rossel de Bande dessinée pour son roman graphique Ne m’oublie pas, publié aux éditions Le Lombard. Ce livre avait déjà été distingué par le Prix France Culture BD des étudiants.

L’ouvrage traite d’un sujet essentiel et pourtant peu abordé : la maladie d’Alzheimer. À travers Clémence et sa grand-mère, le lecteur plonge dans l’introspection de ces deux personnages. C’est le récit poignant d’une petite fille qui décide de kidnapper sa grand-mère de la maison de retraite où elle réside pour l’aider à retrouver la maison d’enfance de celle-ci.

Bernard Hislaire, coscénariste et dessinateur de la saga Sambre (éditions Glénat) qui présidait le jury de cette catégorie, a déclaré que le livre « possède une fraîcheur et une décontraction qui ont séduit spontanément [tous les jurés] ». Il a ajouté qu’il ne repose pas « seulement sur un bon scénario, mais aussi [sur] une manière de raconter, avec une maturité impressionnante ». Pour lui, l’autrice « utilise le dessin comme un langage, elle met la forme au service du fond ».

Grand prix de l’Académie de bande dessinée

Dans la toute dernière catégorie, le Grand prix de l’Académie de Bande dessinée a été décerné à l’Œuvre de Zidrou, alias Benoît Drousie. Cet artiste est surtout connu pour avoir cocréé et scénarisé les séries humoristiques pour la jeunesse L’Élève Ducobu (avec le dessinateur Godi en 1992, publié aux éditions Le Lombard), ainsi que Tamara (avec le dessinateur Darasse et Lou, publié aux éditions Dupuis).

Il s’impose comme un auteur particulièrement prolifique de scénarios de bande dessinée. Au total, il a publié plus d’une soixantaine d'albums dans des registres divers et pour la plupart des grands éditeurs franco-belges : Dargaud, Dupuis, Le Lombard et Bamboo. Il a également repris plusieurs séries telles que Clifton, Léonard, ainsi que Ric Hochet, tous trois publiés chez Le Lombard.

Par cette élection, il suit la grande lignée de Raoul Cauvin, Maryse Charles et Jean Van Hamme.

