Sélection des 22 lauréats au prix BD Fnac France Inter 2021

S’appuyant sur leur rôle de prescripteur culturel et défricheur de talents, la Fnac et France Inter, à travers ce Prix, œuvrent pour populariser le neuvième art auprès du grand public et offre la possibilité de découvrir cet univers dans toute sa diversité. Ce Prix témoigne également de l’ambition des deux acteurs de soutenir la création artistique.

La sélection 2021 est la suivante

#J'Accuse. Jean Dytar – DELCOURT

1984. George Orwell / Xavier Coste – SARBACANE

47 Corders. Timothé Le Boucher – GLÉNAT

Chez toi. Sandrine Martin – CASTERMAN

Corto Maltese. Océan noir. Bastien Vivès / Hugo Pratt / Martin Quenehen – CASTERMAN

Dessiner encore. Coco - ARÈNES BD

Entre les lignes. Baptiste Beaulieu / Dominique Mermoux - RUE DE SÈVRES

J'ai tué le soleil. Winshluss - GALLIMARD BD

Joe la pirate. Hubert/Virginie Augustin – GLÉNAT

Jours de sable. Aimée de Jongh – DARGAUD

Le choeur des femmes. Aude Mermilliod – LE LOMBARD

Le divin scénario. Jacky Beneteaud / Fabrizio Dori – ACTES SUD L'AN 2

Le droit du sol. Étienne Davodeau – FUTUROPOLIS

Le monde sans fin. Christophe Blain / Jean-Marc Jancovici - DARGAUD

Le tambour de la Moskova. Simon Spruyt – LE LOMBARD

Les amants d'Hérouville. Yann Le Quellec / Thomas Cadène / Romain Ronzeau – DELCOURT

L'Étreinte. Jim/Laurent Bonneau - BAMBOO

Lettres perdues. Jim Bishop – GLÉNAT

Madeleine, résistante. Jean-David Morvan / Madeleine Riffaud / Bertail Dominique - DUPUIS

Oleg. Frederik Peeters – ATRABILE

Queenie. Elizabeth Colomba / Aurélie Lévy – ANNE CARRIÈRE

Quelqu'un à qui parler. Grégory Panaccione – LE LOMBARD

Dès ce 11 octobre et jusqu’au 14 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site Prix BD pour devenir membre du Jury.

30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes.

Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Antoine de Caunes et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac.

Les noms des finalistes seront annoncés le 9 décembre. Le nom du lauréat sera révélé le 6 janvier 2022 en direct dans l’émission "Popopop" à 16h, et recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir-même.

La bande dessinée primée succèdera à Carbone & Silicium (Ankama Éditions), lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2021.