Roman, jeunesse, polars : les prix littéraires Lire en Poche 2021

Le prix de littérature française récompense l’auteur et l’éditeur. Il est décerné par un jury de 10 lecteurs, renouvelés chaque année, qui se réunissent à la médiathèque de Gradignan. Six romans étaient en compétition, parus en poche entre août 2020 et avril 2021 et le lauréat est

Éric Plamondon, Oyana (Livre de Poche)

Le prix de littérature traduite, qui récompense le traducteur et l’éditeur, est décerné par les libraires exposant sur le salon. Six romans étaient retenus, parus en poche entre août 2020 et avril 2021, avec pour lauréat

Claudio Morandini, Le Chien, la neige, un pied : traduit de l’italien par Laura Brignon (Anacharsis poche)

Le prix de littérature jeunesse récompense l’auteur et l’éditeur. Il est décerné par de classes de CM1/CM2 et 6e des écoles et collèges de la commune.

C'est Nathalie Somers pour Moqueuse avec des illustrations d’Isabelle Maroger (Milan) - à partir de 8 ans, qui l'emporte

Le prix Sud Ouest / Lire en poche du polar qui récompense l’auteur, est décerné par les internautes. Le vote est ouvert à tous, à partir du 25 avril et jusqu’au 7 juillet, sur le site de Lire en Poche et celui de Sud Ouest.

Cinq romans noirs/polars/thrillers français concourraient, parus en poche entre août 2020 et avril 2021, mais finalement, c'est Patrice Gain avec Denali (Le Livre de Poche Policier) qui a été choisi.

