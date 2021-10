Le Prix des Libraires au Québec dévoile son palmarès jeunesse pour 2022

Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), avec le soutien de ses présentateurs officiels : Marquis Imprimeur, Laurentien et Rolland, le Prix des libraires du Québec | Jeunesse, honore les créateurs et créatrices dont l’œuvre a marqué l’imaginaire de l’ensemble des libraires de la province tant des librairies indépendantes, que des chaînes et des coopératives en milieu scolaire. Ce Prix met en lumière le rôle essentiel des libraires, celui de découvrir et partager leurs révélations littéraires. C’est également un des projets les plus porteurs de notre milieu, car il rallie l’ensemble des acteurs du milieu du livre dans un but commun : favoriser la lecture et faire rayonner les ouvrages marquants de l’année.

Audacieux, intelligents et drôles, cette année plus que jamais, il y en a pour tous les âges ! Même les jeunes adultes trouveront dans cette liste des suggestions de livres pour s’évader, rire ou encore être sensibilisés à des enjeux sociaux...

L’annonce des finalistes du Prix | Jeunesse aura lieu en novembre prochain et les 8 lauréats et lauréates seront couronnés à la fin février, à la suite d’un vote électronique de tous les libraires de la province. Les lauréats québécois recevront une bourse du Conseil des arts de Montréal. Les lauréats et lauréates, québécois et hors Québec, recevront aussi une œuvre de l'artiste Louis-Georges L'Écuyer.