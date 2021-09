Une journée pour célébrer les 40 ans du prix unique du livre

À l’occasion des 40 ans de la loi Lang, la Fill, Livre et lecture en Bretagne, Mobilis Pays de la Loire, ALCA Nouvelle- Aquitaine, l’Agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche- Comté et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, proposent un rendez-vous à suivre à Rennes ou en ligne, enrichi de tables rondes régionales à Poitiers, Aix-en-Provence et Dijon.

5 structures régionales du livre et 5 universités partenaires, pour entendre les professionnels en région et faire comprendre les enjeux du prix unique aux étudiants des métiers du livre. Outre les échanges à Rennes, Poitiers, Aix-en-Provence et Dijon, la journée sera retransmise dans trois campus des Pays de la Loire : Nantes, La Roche-sur-Yon et Laval.

LOI LANG: “C’est toute la chaîne du livre qu’il faut sécuriser”

Votée en août 1981, la loi relative au prix du livre pose un principe simple aux retombées immenses : un livre a le même prix partout, et c’est l’éditeur qui le fixe. Ce prix unique est l’un des piliers des politiques publiques françaises en direction du livre, régissant les relations entre les différents acteurs de l’interprofession : du maintien d’un tissu dense de librairies découle la diversité éditoriale ; du prix fixé par l’éditeur dépendent le montant des droits de l’auteur, la part du diffuseur et celle du libraire.

Une journée de discussions pour réfléchir sur les applications de cette loi dans les conditions actuelles et futures. Le numérique s’impose dans les modes de consommation culturelle, et les puissantes plateformes de vente n’entendent pas se plier au principe de non-concurrence. Les différents taux de remise autorisés divisent également au sein de la filière. Les revenus des libraires et des auteurs sont également jugés par beaucoup d'acteurs insuffisants.

Le programme complet se trouve ci-dessous.

Crédits : FILL