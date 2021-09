Le Prix Georges Brassens 2021 attribué à Nicolas Diat

Nicolas Diat est écrivain et éditeur. Il est l’auteur d’essais, dont Un temps pour mourir, couronné par l’un des grands prix de l’Académie française. Ce qui manque à un clochard est son premier roman. Il a remporté l'adhésion du jury, réuni à la librairie Le Divan, au cinquième tour de scrutin.

Marcel Bascoulard a vraiment existé. Ce mendiant, séparé de sa famille, vivait dans des masures et vendait ses toiles au prix qu'on lui offrait. Il est né en 1913 et a été assassiné en 1978. Dessinateur de génie, travesti, poète et photographe, il a choisi pour sœurs d'existence solitude et pauvreté.

Les extases n'étaient pas loin pourtant. Dans ces Mémoires romancés, tout imprégnés d'une douce mélancolie, la prose avoisine souvent la poésie, retournant la misère en gloire.