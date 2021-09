Une première sélection du prix Renaudot annoncée sans Christine Angot

À l’invitation de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le jury du Prix de la traduction littéraire et en sciences humaines Ibn Khaldoun-Senghor, du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français, s’est réuni le 2 septembre 2021, en visioconférence, afin de désigner le lauréat de l’édition en cours.