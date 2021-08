Peter Sloterdijk a reçu le Prix européen de la culture politique 2021

Peter Sloterdijk a reçu à Ascona le « Prix européen de la culture politique » 2021 décerné par la Fondation Hans Ringier.

« Avec sa pensée provocatrice, le philosophe allemand remue sans cesse les consciences de ses contemporains, et notamment des politiciens. Penseur infatigable, dans la plus pure tradition républicaine bourgeoise, Peter Sloterdijk accompagne notre civilisation occidentale et libérale en la contredisant parfois, mais en l’approuvant d’autres fois », a déclaré Frank A. Meyer, président de la Fondation Hans Ringier, au sujet du choix du lauréat de cette année.

Christian Lindner, président fédéral des libéraux démocrates et membre du Parlement allemand, a salué le lauréat dans son éloge: « Peter Sloterdijk est le maître de la provocation intellectuelle. Ses réflexions sur la politique apparaissent comme des expériences qui consistent parfois aussi à observer les réflexes des voix adverses qui s’élèvent. Il apporte ainsi une contribution exclusive à la revitalisation et à l’autoréflexion de la culture politique. Ses créations verbales n’expriment pas seulement des observations, mais témoignent également d’un subtil sens de l’humour. Aucun intellectuel contemporain n’a des formules qui allient aussi bien érudition et divertissement que les siennes ».

Le « Prix européen de la culture politique » a déjà été décerné à Jean-Claude Juncker, Boris Tadić, Jürgen Habermas, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, Hans-Dietrich Genscher, Donald Tusk, Wolfgang Schäuble, Heinrich August Winkler, Mario Draghi, Frank-Walter Steinmeier, Margrethe Vestager, Sir Christopher Munro Clark et Zuzana Caputová.

