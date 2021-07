Mur peint, menhir... Angoulême rend hommage à Albert Uderzo

Plusieurs projets en hommage à Albert Uderzo ont été dévoilés lors d'une conférence de presse en présence de Xavier Bonnefont, le maire d’Angoulême.

Le premier n'est autre qu'un mur peint, qui prendra ses quartiers au 10 boulevard Pasteur. Dessiné par François Boucq, il sera réalisé par l'entreprise angoumoisine SL Moon Art&décoration, pour un budget total de 120.000 €. Un éclairage particulier mettra en valeur ce mur peint de 200 m2, l'un des plus imposants de la ville, une fois la nuit tombée.

La réalisation du mur commencera dès le 24 août prochain. « J'ai été très honoré de la sollicitation de Sylvie et Bernard de Choisy [fille et gendre d'Albert Uderzo, NdR] pour faire ce mur. J'ai une grande admiration pour Albert Uderzo, et je voulais rendre compte de l'importance de sa créativité », a expliqué François Boucq. « J'ai fait surgir tous ces éléments, ces personnages, de sa table à dessin. »

Il s'agit du deuxième mur peint dessiné par François Boucq à Angoulême : Chassez le naturel, boulevard Duroselle, met en scène son personnage de Jérôme Moucherot.

La Ville d'Angoulême a inauguré un mur peint en hommage à Goscinny en 2020, réalisée par Moon et Mick.

Sur le parvis de la gare d'Angoulême, l'obélisque Goscinny sera rejoint par un menhir Uderzo, réalisé par François Desforges. Offerte par la famille Uderzo, l'œuvre sera taillée en pierre charentaise de Vilhonneur, pour une hauteur de près de 6,50 mètres, pour un poids de 22,5 tonnes.

L'obélisque Goscinny, à Angooulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Enfin, un hommage continu sera rendu au dessinateur dans l'école élémentaire Albert Uderzo d'Angoulême.

Un projet pédagogique autour de l'oeuvre d'Uderzo et de ses personnages sera ainsi proposé chaque année aux élèves d'une même classe d'âge de l'école Uderzo. À chaque fois, une œuvre nouvelle sera réalisée à l'issue de ce travail et reproduite sur l'un des murs de l'école. La Cité de la BD et l'École d'Art de GrandAngoulême participeront également à ce projet pédagogique.

Ses hommages à Albert Uderzo s'insèrent dans une année 2021 très riche pour la licence Astérix et Obélix, propriété du groupe Hachette : jeu vidéo, série animée, nouvel album en fin d'année... Une exposition au Musée Maillol a rendu par ailleurs hommage à Albert Uderzo, en rendant compte de son œuvre et de sa vie.

Photographie : Albert Uderzo en 2013, aux côtés d'Anne Goscinny et Jean-Yves Ferri (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)