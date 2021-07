Les lecteurs de Levallois récompensent Adrien Borne et Sophie de Mullenheim

Aux côtés des rencontres initiées par la présidente, et des rendez-vous avec Raphaël Enthoven, Guillaume Meurice, Daniel Picouly, Adrien Goetz, Camille Pascal ou encore Nathalie Saint-Cricq, les remises des prix littéraires ont été des temps forts particulièrement appréciés du public.

Le 10e Prix des lecteurs de Levallois, décerné par un jury de lecteurs de la Médiathèque, est donc revenu à Adrien Borne pour son premier roman, Mémoire de Soie, paru en août 2020 aux éditions JC Lattès.

Le résumé de l'éditeur pour Mémoire de soie :

À l’intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptistin. Ce n’est pas son père, alors qui est-ce ? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, jusqu’au premier acte de cette malédiction familiale.

[EXTRAIT] Mémoire de soie - Adrien Borne

Le 3e Prix des jeunes lecteurs de Levallois, pour lequel près de 500 élèves des classes de CM1 à la 6e des écoles levalloisiennes ont été mobilisés, a pour sa part distingué Sophie de Mullenheim, pour Émile et Mado. Enfants de la Résistance (Fleurus).

Le résumé de l'éditeur pour Émile et Mado. Enfants de la Résistance :

Paris, printemps 1942. Depuis l’emprisonnement de son père par les Allemands dès le début de la guerre, Emile, 12 ans, vit seul avec sa maman et leur chien Puce. Les conditions de vie sont difficiles à cause de l’occupation et du rationnement. La mère d’Emile qui est infirmière doit travailler double. Mais ce soir – ou plutôt cette nuit – Emile est inquiet. Il est deux heures du matin et sa mère n’est toujours pas rentrée. « Si un soir, je ne reviens pas, l’a prévenu sa maman, tu dois quitter immédiatement Paris et aller chez ma sœur Jeanne à Chartres.

Prends Puce avec toi et quelques bagages que tu glisseras dans la sacoche de ton père. Il y tient beaucoup. J’aimerais qu’il la retrouve à son retour. Ensuite, va. Et ne te retourne pas. » Fidèle à sa promesse, Emile prend la route de Chartres. En chemin, il rencontre Mado – Madeleine de son vrai nom –, 12 ans elle aussi qui tente de passer en zone libre. Les deux enfants sympathisent et font la route ensemble. A deux, il est plus facile d’affronter de multiples dangers...