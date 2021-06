Bourses d’écriture : 3000 $ remis par l’UNEQ

Syndicat fondé en 1977, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) travaille à « la défense des droits socio-économiques des écrivaines et des écrivains ainsi qu’à la valorisation de la littérature québécoise, au Québec, au Canada et à l’étranger ».

Mikella Nicol

Créée en 2021 par la Fondation Lire pour réussir, la bourse Jean-Marie-Poupart, assortie d’un montant de 3000 $, honore la mémoire de l’écrivain Jean-Marie Poupart (1946-2004). Cette bourse est remise à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou non de l’UNEQ, ayant déjà publié deux ouvrages littéraires chez des éditeurs agréés ou reconnus. L’artiste choisit doit aussi explorer un nouveau genre littéraire, hors de sa pratique artistique habituelle, ou alors s’aventurer dans un autre champ artistique pour un projet en cours ou à venir. Il s’agit donc d’une bourse d’exploration.

Le jury, formé de l’écrivaine Réjane Bougé, de l’écrivain André Major et de l’écrivaine Ouanessa Younsi, a été séduit par le projet d’essai littéraire Mise en forme de Mikella Nicol, jeune écrivaine qui s’était concentrée jusqu’ici sur le roman et la nouvelle.

Mise en forme est un essai personnel campé dans la culture du fitness féminin. Le jury a apprécié son projet comme étant un « essai chaud », expression qu’utilisait Jean-Marie Poupart pour qualifier un essai plus personnel, où l’auteur se met lui-même en jeu, avec un texte au « je », qui s’éloigne de l’essai universitaire plus « froid ». Le jury a également été interpellé par l’originalité du sujet, par la clarté et la précision de sa description, et par son inscription authentique dans le parcours de l’écrivaine.

Le jury tient à souligner la qualité de deux autres candidatures, celles de Clémence Dumas-Côté et de Ralph Elawani.

Aimée Lévresque

Aimée Lévesque a remporté la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture pour un projet ambitieux et hybride, amalgame de prose, de poésie, de biographie et de carnet de voyage, en plusieurs langues. Le jury a relevé la promesse d’une œuvre cohérente, avec un excellent fil conducteur, et ouverte sur le monde grâce à sa démarche féministe qui transcende les générations.

Cette année, le jury était constitué de Virginie Blanchette-Doucet (lauréate en 2020), de Hélène Leclerc et de Maureen Martineau, trois écrivaines de la région Centre-du-Québec. Depuis 2018, l’UNEQ forme des jurys régionaux pour les bourses Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture et Charles-Gagnon, pour reconnaître l’apport de ses membres en région.

Inaugurée en 2012 par l’UNEQ, la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay — Caisse Desjardins de la Culture est remise une fois l’an à une membre ou un membre de l’UNEQ pour un projet de fiction en cours d’achèvement. Offerte par la Caisse Desjardins de la Culture et dotée d’un montant de 3000 $, cette bourse honore la mémoire de Jean-Pierre Guay, écrivain dont le travail à la présidence de l’UNEQ de 1982 à 1984 a marqué l’évolution des conditions socio-économiques des écrivaines et des écrivains.

Les récipiendaires précédents de la bourse sont Jonathan Harnois (2013), Véronique Cyr (2014), Gérald Baril (2015), Marie-Hélène Poitras (2016), Julie Hétu (2017), Catherine Voyer-Léger (2018), Danielle Dussault (2019) et Virginie Blanchette-Doucet (2020).

Gabrielle Lebeau

La bourse Charles-Gagnon 2021 est accordée à Gabrielle Lebeau, une jeune auteure qui a soumis un projet d’essai audacieux : comparer le mouvement hippie de la fin des années 1960 à un phénomène survenu en Nouvelle-France, lorsque des Français abandonnaient la « civilisation » (le mode de vie à l’européenne) pour aller vivre en milieu autochtone.

Gabrielle Lebeau évoque un enjeu de société très actuel, le processus de réconciliation avec les autochtones et le passé, et tente de raconter d’une autre manière quelques épisodes de notre histoire nationale.

Le jury était formé de l’essayiste et éditeur Étienne Beaulieu, de l’auteur et professeur de langue à l’Université de Sherbrooke André Marquis ainsi que du romancier Louis Hamelin, trois résidents de l'Estrie.

Créée en 2019 par la Fondation Lire pour réussir, la bourse Charles-Gagnon est assortie d’un montant de 3 000 $. Cette bourse est remise une fois l’an à une écrivaine ou un écrivain du Québec, membre ou non de l’UNEQ, pour un projet d’écriture en cours d’achèvement. Deux genres littéraires sont admissibles à ce concours annuel, l’essai et l’ouvrage à caractère historique (monographie, biographie).

La première lauréate de la bourse, en 2019, était l’écrivaine Nassira Belloula. La bourse a été remportée en 2020 par Étienne Beaulieu.

