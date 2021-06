“Une écriture à deux voix”, lauréate du Prix littéraire Egalité jeunesse 2021

En 2019, l’expérience collaborative de Lou Lubie sur le Forum Dessiné lui inspire La Fille dans l'écran, une BD qu’elle co-écrit et co-dessine avec Manon Desveaux.

A l’instar de leurs héroïnes, les autrices ont réalisé cet album malgré la distance - l’une habitant à Paris, l’autre à La Réunion. Le tout dans un mélange de styles : l’une dessine en noir et blanc, l’autre en couleur.

La bande dessinée est parvenue à se distinguer des autres ouvrages sélectionnés grâce à son format atypique. Chacune d’elles dessine un personnage sur une page afin de les confronter en vis-à-vis pour mettre en parallèle le déroulement de la vie respective de chaque protagoniste.

Un ouvrage à deux voix, donc, original dans sa forme et son écriture, et aussi par les nombreux thèmes très actuels abordés tels que le sexisme, l’homophobie ou encore les relations à distance. Les lauréates seront récompensées d’une somme de 2000€

Le résumé de La Fille dans l’écran :

Coline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante : un job alimentaire, un amoureux québécois... Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre...

Le prix littéraire Egalité jeunesse s’inscrit dans le plan d’action Egalité, lancé en 2021 par la commission Egalité et diversité de la Charte afin de « créer un prix de littérature jeunesse récompensant un livre qui favorise l’égalité en luttant contre les stéréotypes ». Initié par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, partenaire de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, l’enjeu de ce prix littéraire est de « valoriser les livres jeunesse qui déconstruisent les stéréotypes et les préjugés et proposent une vision de la société plus égalitaire ».

Comme le précise Lydie Le Poittevin, adjointe à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femmes/hommes à Cherbourg-en-Cotentin, « l’objectif du Prix Égalité Jeunesse est de mettre en avant les ouvrages ayant un impact positif sur la construction identitaire des jeunes et proposant une vision de la société plus égalitaire, notamment par la représentation de la singularité et de la diversité ».

Pour cette édition 2021, présidé par Catherine Gentile, adjointe à la culture et au patrimoine, et par Floriane Ricard, administrarice de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, le jury se composait aussi de nombreux professionnels du livre, de professeurs et de nombreux élèves de classes de 3e et de 2nde de quatre collèges et lycées de la ville. C’est avec enthousiasme que les élèves se sont intéressées à cette manière ludique d’aborder la littérature.

Floriane Ricard, illustratrice de métier, souligne l’importance du thème de l’égalité pour l’association : « Le premier rôle de l’association est de veiller à la défense des droits et du statut des auteurs et illustrateurs, améliorer leurs conditions de travail et de rémunération. La thématique de l’égalité dans le livre jeunesse fait l’objet d’une commission. C’est un thème primordial pour nous mais aussi à titre personnel. Je suis ravie d’avoir participé à ce jury et d’entendre les jeunes s’exprimer. »

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

La Fille dans l’écran – Lou Lubie, Manon Desveaux – Marabout – 9782501133043 – 17,95€.