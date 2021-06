Michel Bussi lauréat du Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2021

Nathalie Renoux la marraine du Prix, l’animateur Joan Faggianelli, les élus locaux, entourés des 15 enfants de CP issus des 3 clubs Coup de Pouce de la ville de Rosny-sous-Bois ont remis la récompense à Michel Bussi.

Le jury d’apprentis lecteurs était composé cette année de 6300 enfants de toute la France, en classe de CP.

Le résumé de l'éditeur pour Le grand voyage de Gouti :

« Gouti avait tout juste trois ans, ce qui était déjà grand dans sa famille, car sa mère n'en avait que huit et son grand-père, qui était très vieux, en avait quinze. » Gouti est un agouti, un petit rongeur qui vit heureux avec sa famille sur une jolie plage qui leur offre tout ce dont ils ont besoin. Jusqu'au jour où survient une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer... Un magnifique conte de Michel Bussi qui est une invitation au voyage vers une île merveilleuse où le plus beau des trésors est la famille et les relations intergénérationnelles.

« Je suis particulièrement fier d’avoir reçu ce Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2021 ! Les enfants se moquent du nombre de livres que j’ai vendu, ils ont tout simplement plébiscité cet étourdi Gouti ! Quel privilège de faire aimer la lecture aux plus jeunes, de les faire voyager, réfléchir, rire et trembler à travers mes mots et les sublimes dessins de Peggy Nille », a souligné Michel Bussi.

Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures vise à promouvoir l’accès à la culture écrite pour les élèves de CP qui en sont le plus éloignés. Pour atteindre cet objectif, le prix valorise la découverte d’ouvrages de littérature jeunesse à travers un parcours d’activités sur mesure, le développement du goût et du plaisir de la lecture et la participation active des familles à cette aventure littéraire.

