La 2e édition Prix BD Lecteurs.com dévoile sa lauréate : Radium Girls, de Cy

Sous la présidence de Séverine Vidal, autrice et scénariste, le jury de ce Prix BD Lecteurs.com est composé de Maïté Labat, lauréate 2020 pour Le château de mon père, Matthieu Saint-Denis de la Librairie Krazy Kat (Bordeaux), de Laurent Touitou de la Librairie Bulles de Salon (Paris 14e), de Lionel Arnould représentant de l’équipe du site SambaBD.net et de 5 lectrices et lecteurs passionnés de bande dessinée, tous issus de la communauté Lecteurs.com.

Les cinq autres finalistes sont :

Joris Mertens, Béatrice, Rue de Sèvres

Noémie, De l’importance du poil de nez, Sarbacane

Valérie Villieu et Antoine Houcke, Deux hivers, un été, La Boîte à Bulles

Elléa Bird et Séverine Laliberté, Hippie Trail, Steinkis

Nadia Nakhlé, Les oiseaux ne se retournent pas, Delcourt

L’album, Radium Girls, des destins de femmes sacrifiées sur l’autel du progrès.

New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United State Radium Corporation, une usine qui fournit l’armée en montres. Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va apprendre le métier qui consiste à peindre des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance luminescente très précieuse et très chère) à un rythme constant. Mais bien que la charge de travail soit soutenue, l’ambiance à l’usine est assez bonne. Les filles s’entendent bien et sortent même ensemble le soir. Elles se surnomment les « Ghost Girls » : par jeu, elles se peignent les ongles, les dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les autres une fois la nuit tombée.

Mais elles ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, le Radium, cette substance qu’elles manipulent toute la journée et avec laquelle elles jouent, est en réalité mortel. Et alors que certaines d’entre elles commencent à souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeurs, des voix s’élèvent pour comprendre. D’autres, pour étouffer l’affaire...

La dessinatrice Cy nous raconte le terrible destin des Radium Girls, ces jeunes femmes injustement sacrifiées sur l’autel du progrès technique. Un parcours de femmes dans la turbulente Amérique des années 1920 où, derrière l’insouciance lumineuse de la jeunesse, se joue une véritable tragédie des temps modernes.

« Ce prix a pour objectif de mettre en valeur le talent et la sensibilité d’autrices et d’auteurs de BD n’ayant pas encore publié beaucoup. C’était un vrai bonheur de lire cette sélection et d’échanger avec les membres du jury autour de nos coups de cœur », indique Séverine Vidal, présidente du jury.

« L’album lauréat, Radium Girls, nous a séduits par son esthétique inventive, sa narration maîtrisée de bout en bout et la force de son propos. C’est émouvant, c’est poétique et politique, c’est Cy. Hâte de voir ce qu’elle nous réserve dans les années à venir ! »

