8 lauréats pour le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 

Ce prix littéraire rassemble dans chacun des 8 départements d'Île-de-France, 5 classes de seconde, première ou terminale, générales ou professionnelles, autour de 5 livres et de leurs auteurs. Soit 40 classes de 40 lycées et CFA d'Île-de-France, autant de librairies et bibliothèques, et les auteurs de 40 œuvres contemporaines, sans distinction de genres. Le prix s'inscrit dans le cadre de la politique éducative et culturelle de la Région Île-France pour développer et encourager la lecture auprès des jeunes.

La Région Île-de-France prend en charge l'achat des livres auprès des librairies partenaires et remet aux professeurs, à l'occasion du lancement du Prix, un bon d'achat (chèque-lire) pour chaque élève, d'un montant de 18 euros à utiliser dans la librairie partenaire. Chaque classe est ainsi dotée de 40 ouvrages en compétition et de plusieurs lots de 5 livres.

Les lauréats du prix pour l'année 2021 :

Hugo Boris, Le Courage des autres, Grasset - Paris (75)

Mathieu Palain, Sale gosse, L'Iconoclaste - Seine-et-Marne (77)

Astrid Éliard, La dernière fois que j'ai vu Adèle, Mercure de France - Yvelines (78)

Chloé Wary, Saison des Roses, FLBLB éditions - Essonne (91)

Juliette Arnaud, Maintenant, comme avant, Belfond - Hauts-de-Seine (92)

Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, Finitude - Seine-Saint-Denis (93)

Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère, Le Seuil - Val-de-Marne (94)

GiedRé et Holly R, La Boîte de petits pois, Delcourt - Val d'Oise (95)

Comme chaque année, les (livres) lauréats devaient être dévoilés sur la grande scène du salon Livre Paris, devant l'ensemble des élèves, invités par la Région Île-de-France. Cet évènement ayant dû à nouveau être annulé en raison de la crise sanitaire, la Région Île-de-France a annoncé aujourd'hui le palmarès en diffusant la cérémonie de remise des prix via son site internet.

Chaque auteur lauréat perçoit une bourse de la Région Île-de-France d'un montant de 2250€ pour ce prix.

