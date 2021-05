Prix Babelio 2021 : 100 livres sélectionnés, 10 lauréats

Après deux mois de scrutin qui se sont conclus avec le plus haut taux de participation des dernières années, l’ensemble des libraires de la province présente les 6 livres de l’année. Six livres, six auteurs, mais huit lauréats en tout, avec deux libraires récompensées. Pour l'occasion, l’Association des libraires du Québec (ALQ), organisme qui coordonne le Prix, donne rendez-vous au grand public sur Facebook et YouTube pour son 2e gala virtuel.