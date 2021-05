Laurence Voïta lauréate du Prix du polar romand 2021

Laurence Voïta, auteure d’Au point 1230 (Éd. Romann), remporte le Prix du polar romand 2021. Avec ce premier roman noir, la Boélande, enseignante et dramaturge, questionne la chance, le hasard ainsi que le pouvoir de l’argent à travers le destin tragique d’une enseignante de la Riviera lémanique aux baskets roses, amoureuse de course à pied et du détenteur d’un billet de loterie gagnant qui décide de perdre son billet.

Le jury du Prix du polar romand 2021 relève les qualités de la narration, à la fois efficace et d’une grande finesse. La plume sensible et vive de l’auteure se met au service de personnages familiers, attachants et crédibles, dont Bruno, policier à l’aube de la retraite, fanatique de trains miniatures. Au point 1230 prouve que l’on peut écrire un excellent roman policier sans qu’une seule goutte de sang ne soit versée.

Laurence Voïta a par ailleurs signé À cinq heures, au café en 2017 (Cadratin) et Vers vos vingt ans en 2019.

Les deux autres finalistes du Prix du polar romand étaient Olivier Chapuis avec Balles neuves (BSN Press) et Marc Voltenauer avec Les protégés de Sainte-Kinga (Éd. Slatkine&Cie).

Le jury était composé de Stéphanie Berg, responsable de la littérature noire à Payot Lausanne ; Valérie Daetwyler, bloggeuse polar sur Sang Pages ; Sébastien Dyens, commissaire à la police judiciaire de la Ville de Lausanne ; Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre ; Cécile Lecoultre, critique littéraire 24Heures ; Michel Sauser, programmateur du Théâtre 2.21 à Lausanne ; et Christian Zutter, président de l’association Lausan’noir et chef du protocole retraité de la Ville de Lausanne.

Le Prix du polar romand est organisé par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne. Doté de CHF 3000, ce prix a pour mission de valoriser la richesse et les talents de la scène du polar en Suisse romande. Il est habituellement remis dans le cadre du festival Lausan’noir, annulé ce printemps.

Pour rappel, il a récompensé en 2020 Tombent les anges de Marlène Charine.

