Jeanne Burgart-Goutal, lauréate du Prix du Livre de l'Écologie politique

Depuis son lancement en 2014, ce prix récompense chaque année un ouvrage qui, par la qualité des idées et réflexions qu’il expose, concourt de manière significative à l’approfondissement de la pensée écologiste, à la compréhension des enjeux écologiques ou à l’élaboration de solutions ou d’actions publiques visant à la transformation écologique de la société.

Pour cette 7e édition, le jury était composé de :

Marine Calmet - Juriste, Présidente de l’association de défense des droits de la nature Wild Legal

Alice Canabate - Sociologue, Présidente du jury, Vice-présidente de la FEP

Bastien François - Professeur de science politique à Paris I, Président de la FEP

Claire Lejeune - Normalienne, Coordinatrice de Résilience Commune

Bruno Villalba - Professeur de science politique à AgroParisTech, Membre du comité de rédaction de la revue La Pensée Ecologique

Ainsi donc, Jeanne Burgart-Goutal remporte cette année le Prix du Livre l'Écologie Politique pour son ouvrage Être écoféministe théories et pratiques publié aux éditions de l'Echappée.

C'est « avec honnêteté et non sans humour, [que l'autrice] présente son parcours initiatique dans les méandres des écoféminismes » explique Bruno Villalba l'un des membre du jury. « Croisant une très riche réflexion théorique avec ses (aussi riches) expériences personnelles, elle offre une réflexion des plus pertinentes sur la manière d'être écoféministe. Chaque page permet de créer un dialogue avec le lecteur, avançant arguments et contre-arguments, tout en se confrontant au monde réel. C'est constamment perturbant, inlassablement instructif, obstinément intelligent ».

Elle « joue de la curiosité de ses lectrices et lecteurs » ajoute Marine Calmet une autre membre du jury pour « les emmener sur la piste des mouvements écoféministes, mêlant anecdotes militantes passionnantes et cheminements philosophiques ». Et d'ajouter : « Être écoféministe est en résonnance avec l'actualité du mouvement #metoo mais sans surfer sur la vague, en prenant le temps de la pensée complexe, des imbrications entre les

luttes écologistes et la défense des droits des femmes. »

Pour rappel, l'édition 2020 avait été remportée par Malcolm Ferdinand pour Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen.

Voici un entretient de la Fondation de l'Écologie Politique avec la lauréate :

