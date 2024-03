Le Prix Stanislas du premier roman

Verre, dinanderie, céramique

Souffles. Edition bilingue français-anglais

Jean-Baptiste Fastrez, Brynjar Sigurðarson, Julie Richoz, Mathieu Peyroulet Ghilini, Laura Couto Rosado, Samy Rio, Pernelle Poyet, Carolien Niebling, Sara de Campos et Gregory Granados ; dix noms qui incarnent la nouvelle vague du design français et international. Dix designers, lauréat·e·s du grand prix du concours Design Parade Hyères organisé par la villa Noailles, qui ont bénéficié d'une année de résidence au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) pour la production d'un vase en verre. Ils·elles sont tous et toutes têtes d'affiches de l'exposition "Souffles - 10 designers. 10 ans. 10 vases" présentée à l'été 2021 au château Borély - musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, sur l'initiative des musées de Marseille. Souffles - Cahier du Cirva présente leurs travaux. L'on retrouve ainsi dans ces pages chaque vase dans son plus simple appareil. Pour leur faire écho, les commissaires de l'exposition, Marie-Josée Linou, directrice du pôle arts décoratifs des musées de Marseille et conservatrice en cheffe du patrimoine, Anna Millers, conservatrice du patrimoine et Stanislas Colodiet, directeur du Cirva et conservateur du patrimoine, s'entretiennent avec les lauréat·e·s : une occasion d'aborder leur point du vue sur l'objet vase et leur vision du design, et de s'attarder en images sur leur processus de recherche. Pour ce premier cahier du Cirva, il est donc question de célébration ; celle d'une nouvelle génération de designers ; celle du renouveau de la série des Cahiers, une collection créée en 1987 comme archive et espace de création tout à la fois, dédiée aux artistes et designers en résidence dans l'atelier du Cirva à Marseille. Publié à l'occasion de l'exposition "Souffles - 10 designers. 10 ans. 10 vases" présentée au château Borély - musées des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode à Marseille, à l'été 2021, coorganisée par les musées de Marseille, le Cirva et la villa Noailles.