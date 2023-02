L'Organisation

Une mystérieuse organisation, un complot mondial, un homme pris dans la tourmente, le compte à rebours a commencé... Golfe de Guinée, de nos jours. Des hackers prennent le contrôle d'une plateforme pétrolière. Impossible de remonter la trace de l'attaque. Alors que la situation semble désespérée, Stanislas Monville, ancien négociateur des forces spéciales, intervient in extremis. Quelques mois plus tard, Stanislas accompagne le ministre de la transition écologique lors d'une rencontre internationale sur le climat. L'occasion de négociations secrètes avec la Russie pour la livraison de pétrole, dont les prix flambent depuis la guerre en Ukraine. Stanislas n'est là qu'en tant qu'observateur... mais il sent que quelque chose de plus sombre est en train de se jouer. Quand les médias révèlent que plusieurs dirigeants européens auraient touché des pots de vin de la Russie et de l'Arabie Saoudite, Stanislas comprend que tout est lié et que ce plan machiavélique n'a pu être mis en place que grâce à la trahison de personnes à qui il avait accordé toute sa confiance. Alors que les tensions sociales sont à leur maximum, ce scandale pourrait être l'étincelle qui met le feu aux poudres...