Quais du Polar 2023 : un prix inédit et des dizaines d'oeuvres en sélection

Les 10 membres du jury du Prix des Lecteurs, en partenariat avec Le Journal du Dimanche, désigneront le meilleur polar francophone de 2022, parmi une sélection réalisée par les libraires partenaires du festival :

Nous étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard (Éditions de L’Aube)

Le Blues des phalènes de Valentine Imhof (Éditions du Rouergue)

L’affaire de l’île Barbe - Surin d’Apache 1 de Stanislas Petrosky (AFITT Éditions)

Pas de littérature ! de Sébastien Rutés (Éditions Gallimard)

Héroïne de Tristan Saule (Le Quartanier Éditeur)

Le Tableau du peintre juif de Benoît Séverac (Éditions La Manufacture de livres)

Tous les lecteurs et lectrices pourront voter en ligne pour désigner le ou la lauréat·e du Prix BD Polar, parmi la sélection établie par la librairie Expérience, partenaire historique du festival :

Les Assiégés de Stefano Nardella et Vincenzo Bizzarri, traduit par Didier Zanon (Éditions Sarbacane)

Caboche de Noel Tuazon et Joshua Hale Fialkov, traduit par Julie Sibony (Éditions Sonatine)

November, Vol. 2 – La voix au bout du fil de Matt Fraction et Elsa Charretier (Éditions Sarbacane)

Colorado Train de Alex W. Inker (Éditions Sarbacane)

Hound Dog de Nicolas Pegon (Éditions Denoël)

Shibumi de Pat Perna et Jean-Baptiste Hostache (Éditions Les Arènes)

A Short Story - La véritable histoire du Dahlia Noir de RUN et Florent Maudoux (Éditions Rue De Sèvres)

L’Innocent incompris - Patrick Dils, histoire d’une erreur judiciaire de Constance Lagrange et Brigitte Vital-Durand (Éditions du Faubourg)

Le ou la lauréate du Prix Jeunesse sera désignée par un jury de 8 classes de CM1/CM2, accompagnées par les Ambassadeurs du Livre de l’AFEV.

Les titres en lice sont :

Le village sauve qui peut, Y’a plus un chat ! de Chrysostome Gourio (Éditions Nathan)

Le mystère de la tombe de Toutânkhamon de Aude Gros de Beler (Éditions Actes Sud Junior)

Une Bouteille à la Terre de Alain Grousset (Éditions Scrineo)

Rose Asphalte, enquêtrice de l’étrange - Tome 1, La colo des zombis de Anne Schmauch (Éditions Bayard Jeunesse)

Les Cousins Holmes - Tome 1, La Bague royale de Nathalie Somers (Éditions Didier Jeunesse)

Quais du Polar s’associe aux Bibliothèques Municipales de la Ville et de la Métropole de Lyon pour organiser un deuxième Prix Polar des Bibliothèques de la Ville et de la Métropole de Lyon. Les bibliothécaires ont réalisé une sélection :

Nous étions le sel de la mer de Roxanne Bouchard (Éditions de L’Aube)

Le blues des phalènes de Valentine Imhof (Éditions du Rouergue)

Le serment de Arttu Tuominen, traduit par Anne Colin du Terrail (Éditions de La Martinière)

Lady Chevy de John Woods, traduit par Diniz Galhos (Éditions Albin Michel)

Créé à l’initiative du Tribunal Judiciaire De Lyon et en partenariat avec le magazine Society, le Prix Polar et Justice sera décerné chaque année à une œuvre littéraire de non-fiction (enquête, true crime, témoignage, etc.) ayant un lien avec la justice ou les faits divers.

Le jury sera constitué cette année de 3 magistrats (dont le président et le procureur) et de 3 fonctionnaires de greffe (dont la directrice de greffe) du tribunal judiciaire de Lyon, de la bâtonnière du barreau de Lyon, du directeur zonal de la police judiciaire ainsi que d’un journaliste de Society, un représentant de Quais du Polar, de Nicolas Feuz (auteur et procureur suisse) et du réalisateur Dominik Moll.

Les titres en lice sont :

Les Nuits que l’on choisit de Élise Costa (Éditions Marchialy)

Sambre de Alice Géraud (Éditions JC Lattès)

Sur le marbre des tombes de Raphaël Nedilko (Éditions Studiofact)

La Passion du mal de Jean-Luc Ployé et Mathieu Livoreil (Éditions Grasset)

La lionne du barreau de Clarisse Serre (Éditions Sonatine)

L’Affaire du Zodiac de Fayçal Ziraoui (Éditions Robert Laffont)

Le Prix Polar en Séries récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série audiovisuelle. Il a été créé avec le soutien de la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue Française, dans le cadre du programme professionnel Polar Connection, pour favoriser les liens entre littérature et audiovisuel.

Les titres sélectionnés pour le 9e prix Polar en séries :

Les Assiégés de Vincenzo Bizzarri et Stefano Nardella (Sarbacane, 2022)

Collapsus de Thomas Bronnec (Gallimard, 2022)

Polar Vert - Les algues assassines de Thierry Colombié (Éditions Milan, 2021)

Les Portes étroites de Simon François (Éditions du Masque, 2022)

Qui voit son sang de Élisa Vix (Éditions du Rouergue, 2022)

Le sang de nos ennemis de Gérard Lecas (Éditions Rivages, 2023)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits Photo : Quais du Polar (Facebook) - Remise des prix édition 2022