Romans, nouveautés : les livres de Delphine de Vigan

Grossesse et maternité

9 mois de grossesse pour devenir une femme éveillée. Mois après mois, les conseils d'une sage-femme pour mettre à profit ce temps de votre vie magique, pour trouver la voie du zen

9 mois pour se reconnecter à soi... et à son bébé La grossesse est une métamorphose physique, physiologique et psychologique pour toute femme qui la vit. Elle peut être aussi l'occasion d'une expérience spirituelle qui vous guidera vers une autre connaissance de vous-même. Une femme connectée à son âme, qui la rend unique et divine. Mois par mois, ce livre vous soutiendra et vous donnera des repères pour : - comprendre votre évolution physique et physiologique, ainsi que celle de votre bébé qui prend sa place en vous ; - prendre conscience de vos croyances et histoires limitantes, bref, de tout ce qui vous empêche de vivre libre, en paix avec vous-même et avec les autres ; découvrir des mantras qui pourront vous bercer lorsque le doute s'installera en vous ; - préserver votre énergie, en imaginant paisiblement votre enfant grandir dans votre utérus lors de temps de méditation ; travailler sur vos dénis et vos refoulements, en vous mettant face à vos futures responsabilités de mère, ce qui vous apportera plus de légèreté pour le moment où naîtra votre enfant ; - vivre votre grossesse le plus sainement possible grâce à des conseils de postures, d'alimentation et d'hygiène de vie. Vous trouverez aussi des histoires vécues qui illustrent l'importance de ce travail spirituel, toutes issues des trente années d'expérience de l'auteure. Cheminez vers l'harmonie en toute sérénité, pour vous-même, votre enfant à venir, votre couple et votre vie de femme !