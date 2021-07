Les 10 romans sélectionnés pour le Prix Cabourg du roman 2021

Les Prix Orwell visent à encourager l'alliance fertile de l'art et de la chose publique : les auteurs et autrices sélectionnés doivent s'efforcer de répondre à l'ambition d'Orwell de « faire de l'écriture politique un art », avec des ouvrages à la hauteur des valeurs de la Fondation Orwell. À travers ses prix, événements, ateliers et ressources, cette dernière vise à offrir une plate-forme de débat et de discussion. Pour cette troisième édition, les Prix Orwell ont choisi leurs lauréats.