Meilleures ventes : Guillaume Musso reste au sommet

Parmi les nouveaux venus, on découvre Sylvain Tesson avec son roman Blanc qui occupe la troisième place, avec 13.307 ouvrages vendus au cours des sept derniers jours. Vient en suite la version classique du 34e tome de la saga nippone My Hero Academia de Kohei Horikoshi qui aura rejoint 10.662 nouvelles bibliothèques.

Harlan Cohen remonte quant à lui de huit places avec la sortie au format poche de Gagner n’est pas jouer (10.277 ex.). Il est suivi de près par le classique Londres de Louis-Ferdinand Céline, qui fait une entrée remarquée à la 6e place du classement, redécouvert par 9692 lecteurs.

Si le premier tome du manga Dandadan dégringole de deux rangs (9324 ex.), il reste néanmoins devant La place d’Annie Ernaux, dont la consécration en tant que Nobel de Littérature donne sans surprise un nouvel éclairage à ses œuvres (8796 ex.). Enfin le tome collector du numéro 34 de My Hero Academia intitulé America vient clôturer le Top 10 aux côtés de Nicolas Beuglet et de son thriller Le passager sans visage (7918 ex.) qui continue son recul au sein du classement.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Illustration - duncan cumming (CC BY-NC 2.0)